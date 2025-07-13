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        Vanlı besiciler 2 bin 700 rakımdaki yaylada otlu peynir üretiyor

        NECMETTİN KARACA - Van'ın Erciş ilçesinde geçim kaynakları olan küçükbaş hayvanlarını Aladağ'ın 2 bin 700 rakımlı yaylasına çıkaran besiciler, sağdıkları sütü burada otlu peynir haline getiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 11:11 Güncelleme: 13.07.2025 - 11:32
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        Vanlı besiciler 2 bin 700 rakımdaki yaylada otlu peynir üretiyor
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        NECMETTİN KARACA - Van'ın Erciş ilçesinde geçim kaynakları olan küçükbaş hayvanlarını Aladağ'ın 2 bin 700 rakımlı yaylasına çıkaran besiciler, sağdıkları sütü burada otlu peynir haline getiriyor.

        Temiz su kaynakları ve zengin otlaklarıyla öne çıkan Van'ın Erciş ve Ağrı'nın Diyadin ilçeleri sınırındaki Aladağ'daki yaylalar, yazın binlerce küçükbaş hayvan sürüsüne ev sahipliği yapıyor.

        Erciş ilçesindeki Yanıktepe Mahallesi'ne bağlı İmamabdal mezrasında hayvancılık yapan aileler de kış boyunca ağıllarda barındırdıkları hayvanlarını yazın 2 bin 700 rakımdaki yaylaya çıkarıyor.

        Yaz boyunca bölgedeki yaylada konaklayan hayvan sahipleri, sürülerini zengin otlaklarda besleyerek et ve süt verimini artırmaya çalışıyor.

        Kadınlar, günde iki kez sağdığı sütü, tereyağı ve bölgede topladıkları kekik ve sirmo otuyla harmanlayarak otlu peynir haline getiriyor.

        Bidonlara konularak yazın toprak altında muhafaza edilen peynirler, sonbaharda kahvaltı hizmeti veren işletmelere ve talep edilenlere satılıyor.

        - "Mayamızın sırrını kimseye vermiyoruz"

        Besici Aynur Arslan, AA muhabirine, her yıl havanın ısınması ve doğanın canlanmasıyla hayvanlarını otlakların bol olduğu yaylaya çıkardıklarını söyledi.

        Yaylada bir yandan peynire katılan şifalı otları topladıklarını bir yandan da hayvanlarını beslediklerini belirten Arslan, "Kadınlar çok çalışıyor. Burada hem ekmek pişiriyoruz hem de hayvanların sütüyle uğraşıyoruz. Günde iki kez süt sağıyoruz. Sütü peynir haline getiriyoruz. Kendi mayamızı yapıyoruz. Mayamızın sırrını kimseye vermiyoruz. Kesinlikle hazır maya kullanmıyoruz. Süte mayayı kattıktan sonra iki saat bekletiyoruz. Katılaştıktan sonra bezin içerisinde sabaha kadar bekletiyoruz. Sabah tuzlayıp, içerisine sirmo, kekik gibi otları katıyoruz. Bu şekilde peynirimiz güzel oluyor." diye konuştu.

        Hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Abdullah Arslan ise "Baharın gelmesiyle koyunlarımızı mezramızın yaylasına getiriyoruz. Kasımın sonuna kadar burada süt sağıyoruz. Sütü otlu peynir ve tereyağı haline getiriyoruz. Peynire topladığımız çeşitli otları ekliyoruz. Kış için hazırlıyoruz. Bir kısmını da salamura yapıyoruz. Kış için yaptığımız peyniri toprağa gömüyoruz. Kışın çıkarıp tüketiyoruz." dedi.

        Bölgede hayvancılığın azaldığını ifade eden Arslan, şunları dile getirdi:

        "Peynirimizin tadı çok güzel oluyor çünkü kendi mayamızdan yapıyoruz. Peynirimizin güzelliği mayasında gizli. Yaylada şimdi huzur var. Umarım herkes eskisi gibi hayvancılığa başlar. İnşallah daha güzel olacak ve hayvancılık da gelişecek. Eskiden burada 200 bin küçükbaş hayvan vardı. Şimdi hayvancılık yapanların sayısı azaldı."

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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