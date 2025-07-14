Van'da kaçakçılık operasyonlarında 26 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Operasyonlarda 2 uzun namlulu silah, 2 tabanca, 355 tabanca fişeği, 5 şarjör, 1295 paket sigara, 46 cep telefonu, 45 litre alkol, 125 kilogram kıyılmış tütün, 460 kilogram yaprak tütün, 500 puro, 48 tabaka, 36 pipo, 96 sigara ağızlığı ve 11 bin 910 muhtelif malzeme ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 29 Haziran-13 Temmuz'da kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 25 operasyon düzenlendi.

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