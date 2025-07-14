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        Van'da kaçakçılık operasyonlarında 26 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Van'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında uzun namlulu silah, tabanca, 355 fişek, sigara ve muhtelif malzemeler ele geçirildi, gözaltına alınan 26 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 12:17 Güncelleme: 14.07.2025 - 12:17
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        Van'da kaçakçılık operasyonlarında 26 şüpheli hakkında işlem yapıldı
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        Van'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında uzun namlulu silah, tabanca, 355 fişek, sigara ve muhtelif malzemeler ele geçirildi, gözaltına alınan 26 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 29 Haziran-13 Temmuz'da kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 25 operasyon düzenlendi.

        Operasyonlarda 2 uzun namlulu silah, 2 tabanca, 355 tabanca fişeği, 5 şarjör, 1295 paket sigara, 46 cep telefonu, 45 litre alkol, 125 kilogram kıyılmış tütün, 460 kilogram yaprak tütün, 500 puro, 48 tabaka, 36 pipo, 96 sigara ağızlığı ve 11 bin 910 muhtelif malzeme ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 26 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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