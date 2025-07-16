Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        İranlı heykeltıraş hurda demirlerden "Van Gölü Canavarı" yaptı

        ÖZKAN BİLGİN - Van'da yaşayan İranlı heykeltıraş Ali Mutii, hurdacılardan topladığı 600 kilogramlık demirleri "Van Gölü Canavarı" heykeline dönüştürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 11:17 Güncelleme: 16.07.2025 - 11:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        İranlı heykeltıraş hurda demirlerden "Van Gölü Canavarı" yaptı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ÖZKAN BİLGİN - Van'da yaşayan İranlı heykeltıraş Ali Mutii, hurdacılardan topladığı 600 kilogramlık demirleri "Van Gölü Canavarı" heykeline dönüştürdü.

        İran'dan 2007'de ayrılarak Irak'a yerleşen Mutii, 9 yıl Irak'ta kaldıktan sonra 2016'da Türkiye'ye gelerek Van'da yaşamaya başladı.

        Çocukluğundan beri sanatla ilgilenen Mutii, Tuşba ilçesindeki Marangozlar Sitesi'nde kurduğu küçük bir atölyede, heykeltıraşlık sanatını sürdürmeye devam ediyor.

        Sıfır Atık Projesi'ne verdiği destekle tanınan Mutii, hurdacılardan topladığı demir parçalarından "Van Gölü Canavarı" heykeli yapmaya karar verdi.

        Bu kapsamda vida, cıvata, motor parçası, inşaat demiri ve çivi toplayan heykeltıraş, üç ayda 5 metre uzunluğunda, 2 metre yüksekliğinde dinozora da benzetilen "Van Gölü Canavarı" heykeli yaptı.

        Uzun uğraşlar sonucu tamamlanan 600 kilogramlık heykel, vinçle getirildiği Van Gölü sahilinde görenleri şaşırttı.

        - "Ortaya çok güzel bir eser çıktı"

        Heykeltıraş Mutii, AA muhabirine, tasarladığı insan ve hayvan figürleri ile oyuncak ve süs eşyalarını satarak geçimini sağladığını söyledi.

        Şimdiye kadar birçok eser yaptığını, bazılarını da sergilediğini belirten Mutii, "Burada yaşadığım sürede Van Gölü Canavarı ile ilgili birçok söylenti, birçok hikaye duydum. İlgimi çekti ve canavar heykeli yapmaya karar verdim. İnternetten canavarla ilgili görselleri araştırdım, birçok fotoğraf buldum. Bu görsellerden destek alarak bir Van Gölü Canavarı heykeli yaptım. 2 metre yüksekliğinde ve 5 metre uzunluğunda olan heykel 600 kilogram ağırlığında." dedi.

        Heykeli kentte belirlenen bir noktada sergilemek istediğini ifade eden Mutii, şunları kaydetti:

        "Bu heykelde hurda malzemelerinden faydalandım ve çeşitli demir parçaları kullandım. Aslında yapmış olduğum her heykelin bir hikayesi var ve hepsi çok özel. Bir çaba sarf ederek yapıldı. İşimi çok seviyorum ve çoğu zaman bu heykelleri satarak geçimini sağlıyorum. Bazen de inşaatlarda demir işçisi olarak çalışıyorum. Bu heykeli herhangi bir kurumun alıp değerlendirmesini çok isterim çünkü Van'a özgü çok kıymetli bir eser oldu. Yaklaşık üç aylık bir çalışma sonucunda tamamlayabildim. Çok uğraştım ama sonuçta ortaya çok güzel bir eser çıktı. İnsanlar çok beğendi. Görenler beni tebrik etti."

        - "Bazen gece eve gelmiyordu, hurda demir topluyordu"

        Mutii'ye yardım eden kızı Elvin ise "Babamın çok yetenekli olduğunu düşünüyorum. Bir akşam bize canavar heykeli yapmak istediğinden bahsetti. İlginç bulduk ve ona destek olup, güvendiğimizi söyledik. Bazen gece eve gelmiyordu, hurda demir topluyordu. Eski araç parçalarını alıyordu. Sonuçta ortaya çok güzel bir eser çıkarttı. Bu, babamın onlarca eserinden yalnızca biri." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ayşe'nin cansız bedenini valizle taşıdılar!
        Ayşe'nin cansız bedenini valizle taşıdılar!
        "Falaaddin" ve "Binnaz"a soruşturma!
        "Falaaddin" ve "Binnaz"a soruşturma!
        Bizi bekleyen gizli tehlikeye: Elektrikli araçlar
        Bizi bekleyen gizli tehlikeye: Elektrikli araçlar
        Bakan Şimşek'le ilgili faiz iddialarına yalanlama
        Bakan Şimşek'le ilgili faiz iddialarına yalanlama
        Kritik tarih 21 Temmuz!
        Kritik tarih 21 Temmuz!
        Murat Çalık Adli Tıp'a sevk edildi
        Murat Çalık Adli Tıp'a sevk edildi
        "Babam sperm bankasından çocuk yapmamı istedi"
        "Babam sperm bankasından çocuk yapmamı istedi"
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        Başkentte zincirleme kaza! Yaralılar var!
        Başkentte zincirleme kaza! Yaralılar var!
        Hakan için transfer açıklaması!
        Hakan için transfer açıklaması!
        Süresiz nafaka AYM'ye taşındı! Aile mahkemesi “Anayasa’ya aykırı” dedi
        Süresiz nafaka AYM'ye taşındı! Aile mahkemesi “Anayasa’ya aykırı” dedi
        Şarköy'de başladı! Yerleşim yerlerine ilerliyor
        Şarköy'de başladı! Yerleşim yerlerine ilerliyor
        Cumhuriyetçilerden Ukrayna konusunda 'U' dönüşü
        Cumhuriyetçilerden Ukrayna konusunda 'U' dönüşü
        Bolu'da köyde büyük yangın! Evler küle döndü, hayvanlar öldü
        Bolu'da köyde büyük yangın! Evler küle döndü, hayvanlar öldü
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Asensio
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Asensio
        İrem ile Furkan tatilde
        İrem ile Furkan tatilde
        Sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı
        Sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı
        Dedemin Kürt raporu
        Dedemin Kürt raporu
        "Fed faizini düşürün"
        "Fed faizini düşürün"
        İran halılarındaki semboller ne anlatıyor?
        İran halılarındaki semboller ne anlatıyor?

        Benzer Haberler

        Otlu peynirin sofralara sağlıklı ulaşması için kadın üreticiler tek tek bil...
        Otlu peynirin sofralara sağlıklı ulaşması için kadın üreticiler tek tek bil...
        Çatak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi
        Çatak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi
        Van'da '15 Temmuz' yürüyüşü
        Van'da '15 Temmuz' yürüyüşü
        15 Temmuz şehidi özel harekat polisi Halil Hamuryen kabri başında anıldı
        15 Temmuz şehidi özel harekat polisi Halil Hamuryen kabri başında anıldı
        Silahlı saldırıda baba öldü, 3 çocuğu yaralandı (2)
        Silahlı saldırıda baba öldü, 3 çocuğu yaralandı (2)
        Doğu'da 4 ilde 15 Temmuz şehitleri anıldı
        Doğu'da 4 ilde 15 Temmuz şehitleri anıldı