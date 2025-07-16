Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        "Adil-i Mutlak" hat eserleri Van'da sanatseverlerle buluştu

        Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Van'da "Adil-i Mutlak" hat sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 17:47 Güncelleme: 16.07.2025 - 17:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Adil-i Mutlak" hat eserleri Van'da sanatseverlerle buluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Van'da "Adil-i Mutlak" hat sergisi açıldı.

        Albayrak Grubu'nun geleneksel hale getirdiği "Hat Eserleri Sergisi", Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin yedinci durağı Van'da, sanatseverlerle buluştu.

        "Adil-i Mutlak" temasında hazırlanan sergi, Hüsrev Paşa Camisi avlusunda ziyarete açıldı.

        Hüsrev Paşa Camisi imamı ve hattat Ahmet Hüsrev Koyuncu, AA muhabirine, hat sanatının kültürel bir miras olduğunu söyledi.

        Serginin ilgi gördüğünü belirten Koyuncu, şunları kaydetti:

        "Festival kapsamında bu yıl tekrar sergimizi açtık. Geçen yıl da 'Besmele-i Şerif' temasıyla düzenlenmişti. Bizim için çok önemli bir sergi. Sanatımız unutulmaya yüz tutmuştu fakat yapılan festivallerle sanatımız tekrar gün yüzüne çıktı. Sergimiz iki yılda birçok ziyaretçiyi ağırladı. Bu durum bizi ve yöre halkını sevindirdi. Hüsrev Paşa Camisi Van'ın kalbidir. Birçok turist ilk olarak burayı ziyaret eder. Bu ziyaret esnasında sergimizi de gezme fırsatı buluyorlar. Biz de ecdadımızın sanatını burada ziyaretçilere anlatıyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'den saldırı: Şam'da büyük patlamalar
        İsrail'den saldırı: Şam'da büyük patlamalar
        "Sadece yaş değil 3 duruma da bakılmalı"
        "Sadece yaş değil 3 duruma da bakılmalı"
        İmamoğlu'na 1 yıl 8 ay hapis cezası
        İmamoğlu'na 1 yıl 8 ay hapis cezası
        16 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        16 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        Katil zanlısının eski sevgilisinin şüpheli ölümü!
        Katil zanlısının eski sevgilisinin şüpheli ölümü!
        Beş ayrılık kapıda!
        Beş ayrılık kapıda!
        Kritik tarih 21 Temmuz!
        Kritik tarih 21 Temmuz!
        Yasak aşkın Bodrum hali
        Yasak aşkın Bodrum hali
        Şizofreni hastası, başka bir hastanın gözlerini oydu
        Şizofreni hastası, başka bir hastanın gözlerini oydu
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        "Falaaddin" ve "Binnaz"a soruşturma!
        "Falaaddin" ve "Binnaz"a soruşturma!
        Hapis istemi
        Hapis istemi
        Bizi bekleyen gizli tehlikeye: Elektrikli araçlar
        Bizi bekleyen gizli tehlikeye: Elektrikli araçlar
        Fenerbahçe'nin Paris bekleyişi sürüyor!
        Fenerbahçe'nin Paris bekleyişi sürüyor!
        "Babam sperm bankasından çocuk yapmamı istedi"
        "Babam sperm bankasından çocuk yapmamı istedi"
        Hakan için transfer açıklaması!
        Hakan için transfer açıklaması!
        Murat Çalık Adli Tıp'a sevk edildi
        Murat Çalık Adli Tıp'a sevk edildi
        Süresiz nafaka AYM'ye taşındı! Aile mahkemesi “Anayasa’ya aykırı” dedi
        Süresiz nafaka AYM'ye taşındı! Aile mahkemesi “Anayasa’ya aykırı” dedi
        Şarköy'de başladı! Yerleşim yerlerine ilerliyor
        Şarköy'de başladı! Yerleşim yerlerine ilerliyor
        İran halılarındaki semboller ne anlatıyor?
        İran halılarındaki semboller ne anlatıyor?

        Benzer Haberler

        "Van Kültür Yolu Festivali" kapsamında etkinlikler düzenlendi
        "Van Kültür Yolu Festivali" kapsamında etkinlikler düzenlendi
        İnci kefali av yasağının sona ermesini havai fişek ve halaylarla kutladılar
        İnci kefali av yasağının sona ermesini havai fişek ve halaylarla kutladılar
        İranlı heykeltıraş hurda demirlerden "Van Gölü Canavarı" yaptı
        İranlı heykeltıraş hurda demirlerden "Van Gölü Canavarı" yaptı
        Otlu peynirin sofralara sağlıklı ulaşması için kadın üreticiler tek tek bil...
        Otlu peynirin sofralara sağlıklı ulaşması için kadın üreticiler tek tek bil...
        Çatak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi
        Çatak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi
        Van'da '15 Temmuz' yürüyüşü
        Van'da '15 Temmuz' yürüyüşü