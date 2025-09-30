Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi

        Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 13:20 Güncelleme: 30.09.2025 - 13:20
        Van'da gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi
        Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçede yol arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirildi.

        Kontrollerde gümrük kaçağı eşya ve malzemeler ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

