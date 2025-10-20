Van'da kadın istihdamına katkı sunulması amacıyla yeni kooperatif kuruldu

Van'ın Erciş ilçesinde kadın istihdamını artırmak ve yöresel ürünlerin pazarlanmasını sağlamak amacıyla Selvihan Kadın Kooperatifi kuruldu.

Kaymakamlık tarafından hazırlanan, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) desteğiyle Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında hayata geçirilen proje için Sahilkent Mahallesi'nde 3 bin metrekarelik alan tahsis edildi.

Alanda bulunan atıl durumdaki prefabrik yapılar restore edildi, 500 metrekareden oluşan kafe ve satış reyonu oluşturuldu.

Kooperatif bünyesinde istihdam edilen 40 kadın, coğrafi işaret tescilli Erciş üzümünden pekmez, üzüm suyu, pestil yaptı ayrıca sirke, turşu, salça ve sos gibi ürünlerin üretimine başladı.

Hazırladıkları yiyecekleri kafede müşterilerin beğenisine sunan kadınlar, alanda oluşturulan atölyede el sanatları faaliyetleriyle de ilgileniyor.

Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, AA muhabirine, kurulan kooperatifin yaklaşık bir ay önce faaliyete başladığını söyledi.

Kooperatifle yürüttükleri projenin SOGEP kapsamında destek aldığını belirten Karaloğlu, "Bu destekle atıl durumda olan binalar restore edilerek kooperatife tahsis edildi. Selvihan Kafe ve satış reyonu da yine SOGEP kapsamında alınan destekle faaliyete başladı. Burada önceliğimiz kadın istihdamını artırmak, kadınlar tarafından üretilen yöresel ürünlerin pazarlanmasını sağlamak." dedi.