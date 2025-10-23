Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        AFAD ekipleri eğitimlerle öğrencilere afet bilinci aşılıyor

        NEVZAT UMUT UZEL - Van'da İl Milli Eğitim ile Afet ve Acil Durum (AFAD) müdürlükleri işbirliğinde hayata geçirilen proje kapsamında ortaokul öğrencilerine afet bilinci eğitimi veriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 11:04 Güncelleme: 23.10.2025 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        AFAD ekipleri eğitimlerle öğrencilere afet bilinci aşılıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        NEVZAT UMUT UZEL - Van'da İl Milli Eğitim ile Afet ve Acil Durum (AFAD) müdürlükleri işbirliğinde hayata geçirilen proje kapsamında ortaokul öğrencilerine afet bilinci eğitimi veriliyor.

        Kentte 14 yıl önce meydana gelen 7,2 ve 5,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından genç nesillerde afet bilincinin oluşturulmasının yanı sıra olası depremlere hazırlıklı olunması amacıyla çalışma yürütülüyor.

        Bu kapsamda belirlenen program dahilinde okullarından alınarak AFAD İl Müdürlüğü yerleşkesine götürülen öğrencilere eğitimler veriliyor.

        AFAD görevlilerinin nezaretinde tatbikat alanlarını gezen öğrenciler, deprem sırasında doğru davranış şekilleri, acil durum çantası hazırlama ve güvenli toplanma alanları hakkında bilgilendiriliyor.

        Afet müdahale araçları tanıtılan, arama kurtarma köpeklerinin çalışmalarını görme fırsatı bulan öğrenciler, aldıkları eğitimle olası afetlere karşı daha bilinçli hale geliyor.

        - "Ülkemizde deprem ve afet bilincini yerleştirmiş olacağız"

        AFAD Eğitim Uzmanı Taner Eltutan, AA muhabirine, öğrencilere afetler ve depremler konusunda yapmaları gerekenlerle ilgili bilgiler verdiklerini söyledi.

        Afet öncesi çalışma alanlarından en önemlisinin eğitim olduğunu ifade eden Eltutan, "Gerek ulusal düzeyde gerekse ilimizde bütün okullarda, kamu kurumlarında, sivil toplum kuruluşlarında eğitimler vermeye çalışıyoruz. Bugün ortaokul öğrencileri yerleşkemize geldi. Öğrencilere özellikle afetler ve deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili bilgilendirme yaptık. Depremin doğasını az da olsa hissedebilmeleri için enkaz ve eğitim alanlarını gezdirdik. Arama kurtarma köpeklerini gösterdik." diye konuştu.

        Ülkede afet bilincinin oluşturulmasının önemine işaret eden Eltutan, şunları kaydetti:

        "Çalıştığımız gruplarda bilgiyle ilgili artık ülkemizde çok problem olmadığını görüyoruz. Buradaki asıl amacımız, çalıştığımız gruplarda afet farkındalığını artırmak ve uygulamalarla ilgili eksiklerimizi anlatmaya çalışmak. Sürekli tekrarlarla bu çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah ülkemizde deprem ve afet bilincini oluşturmuş olacağız. 2011 yılında Van'da 2 büyük deprem oldu. Yüzlerce vatandaşımız hayatını kaybetti.

        Aslında Türkiye'deki afetlerle ilgili çalışmalarda belki de Van depremleri milat olmuştur. Van depremlerinden sonra Türkiye Afet Müdahale Planı hayata geçirildi. Deprem öncesi hazırlıklar çok daha fazla gündeme gelir oldu. Depremler bir yerde afet ve acil durumlarla ilgili rehber oldu. Devletimiz bu konuda çok hızlı tedbirler aldı."

        - "Ailem 2011 yılındaki depreme yakalanmış ve evleri yıkılmış"

        Ailesinin 2011 yılındaki depremlere de yakalandığını anlatan 7. sınıf öğrencisi Miraç Öztürk, "Okulumuzda deprem tatbikatı yapılmıştı, bu hafta da AFAD yerleşkesine geldik. Burada enkaz alanlarını gezdik, deprem öncesi, sırası ve sonrasında neler yapabileceğimizi öğrendik. Daha sonra arama kurtarma köpeklerini gördük. Ailem 2011 yılındaki depreme yakalanmış ve evleri yıkılmış. Bana o dönemleri anlatıyorlar. Biz şimdi o durumu bir daha yaşamamak için burada eğitim alıyoruz. İnşallah bir daha yaşamayız." dedi.

        Deprem eğitimi aldıklarını vurgulayan Yiğit Efe Bilir ise "Deprem esnasında neler yapabileceğimizin eğitimini aldık. Eğitim alanından sonra köpeklerin gösterisini izledik. Buraya geldiğim için mutluyum. Çok güzel bir eğitim oldu. Buradaki ağabeylerimiz bizimle ilgilendi. Akşam eve gittiğim zaman aldığım eğitimi aileme anlatacağım ve onlardan da uygulamalarını isteyeceğim." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul edecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul edecek
        Zelenskiy: Ateşkes mümkün ancak toprak tavizi yok
        Zelenskiy: Ateşkes mümkün ancak toprak tavizi yok
        AB'de 'nadir element' ve 'Çin' alarmı: Kriz artık uzak risk değil
        AB'de 'nadir element' ve 'Çin' alarmı: Kriz artık uzak risk değil
        "Devler Ligi'nde önü açık!"
        "Devler Ligi'nde önü açık!"
        İstanbul Valiliği'nden hanutçu genelgesi: 3. ihlalde 10 gün men cezası!
        İstanbul Valiliği'nden hanutçu genelgesi: 3. ihlalde 10 gün men cezası!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Yatırımcı artık Türkiye Varlık Fonu'nun kapısını çalıyor
        Yatırımcı artık Türkiye Varlık Fonu'nun kapısını çalıyor
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        İndirim mi, pas mı?
        İndirim mi, pas mı?
        Ozan Güven'in cezası onandı
        Ozan Güven'in cezası onandı
        Piyasa tam kavşak noktasında
        Piyasa tam kavşak noktasında
        Araçtaki sır ölümde 'yasak aşk' iddiası!
        Araçtaki sır ölümde 'yasak aşk' iddiası!
        Ömürlük değilmiş
        Ömürlük değilmiş
        Cezaevi firarisi 6. cinayetin şüphelisi... Seri katil!
        Cezaevi firarisi 6. cinayetin şüphelisi... Seri katil!
        60 yılda sinemayı değiştiren 10 yapım!
        60 yılda sinemayı değiştiren 10 yapım!
        Bıçaklar çekildi: 2 ölü, 2 yaralı! Sokakta alacak verecek vahşeti!
        Bıçaklar çekildi: 2 ölü, 2 yaralı! Sokakta alacak verecek vahşeti!
        Tam o an! Tunceli'de kaydedildi, 'kaç' uyarısıyla kurtuldu!
        Tam o an! Tunceli'de kaydedildi, 'kaç' uyarısıyla kurtuldu!
        Onların sigorta primi 2026’da artacak
        Onların sigorta primi 2026’da artacak
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!

        Benzer Haberler

        Van'da TOKİ'nin inşa ettiği deprem konutları güvenli yaşam alanına dönüştü
        Van'da TOKİ'nin inşa ettiği deprem konutları güvenli yaşam alanına dönüştü
        Van'daki depremde babası ve 2 kız kardeşini kaybeden Semih, annesi ile yaşa...
        Van'daki depremde babası ve 2 kız kardeşini kaybeden Semih, annesi ile yaşa...
        Van depreminin on dördüncü yılı
        Van depreminin on dördüncü yılı
        Çaldıran Kaymakamı Bakan, vatandaşlarla buluştu
        Çaldıran Kaymakamı Bakan, vatandaşlarla buluştu
        Van Gölü'nde kıyıya yakın bazı noktalarda yosun tabakası oluştu
        Van Gölü'nde kıyıya yakın bazı noktalarda yosun tabakası oluştu
        Depremin yıktığı mahallenin sakinleri şimdi yeni evlerinde güvenle oturuyor
        Depremin yıktığı mahallenin sakinleri şimdi yeni evlerinde güvenle oturuyor