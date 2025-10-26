Habertürk
        Van Haberleri

        Van'da define arayan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

        Van'ın Çaldıran ilçesinde define arayan 3 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

        Giriş: 26.10.2025 - 13:18 Güncelleme: 26.10.2025 - 13:18
        Van'da define arayan 3 şüpheli suçüstü yakalandı
        Van'ın Çaldıran ilçesinde define arayan 3 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Umuttepe Mahallesi kırsalında define arandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

        Ekipler, arazide define arayan V.Ç, B.Ç. ve N.Ç'yi suçüstü yakaladı. Operasyonda dedektör ve kazma ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

