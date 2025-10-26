Van'da define arayan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

Ekipler, arazide define arayan V.Ç, B.Ç. ve N.Ç'yi suçüstü yakaladı. Operasyonda dedektör ve kazma ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Umuttepe Mahallesi kırsalında define arandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

