Van'da define arayan 3 şüpheli suçüstü yakalandı
Van'ın Çaldıran ilçesinde define arayan 3 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Umuttepe Mahallesi kırsalında define arandığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, arazide define arayan V.Ç, B.Ç. ve N.Ç'yi suçüstü yakaladı. Operasyonda dedektör ve kazma ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.
