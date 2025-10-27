Habertürk
        Van Haberleri

        Van'da tanker ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Van'ın Gürpınar ilçesinde tanker ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, biri ağır 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 19:03 Güncelleme: 27.10.2025 - 19:03
        Van'da tanker ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Van'ın Gürpınar ilçesinde tanker ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, biri ağır 4 kişi yaralandı.

        Zernek Barajı yakınlarında sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 FNY 206 plakalı otomobil ile 35 ABC 263 plakalı tanker çarpıştı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Van'daki hastanelere kaldırıldı.

        Bir süre trafiğe kapatılan yol, ekiplerin çalışmasının ardından araç geçişine açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

