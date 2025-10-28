Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van ve çevre illerde Cumhuriyet'in 102. yılı kutlanıyor

        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında törenler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 14:28 Güncelleme: 28.10.2025 - 14:28
        Van'da Cumhuriyet'in 102'nci yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Valilik bahçesinde tören yapıldı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu.

        Törene Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, 6. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ümit Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, kurum amirleri, gaziler ve öğrenciler katıldı.

        - Hakkari

        Valilik önündeki törende Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, törenin ardından protokol üyelerini makamında kabul etti.

        Törene, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Ferat Vural, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Hazinedaroğlu, Adalet Komisyonu Başkanı Bahadır Sami Nesil, vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata, Hakkari Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hayati Çavuş, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

        - Bitlis

        Gökmeydan'da gerçekleştirilen törende, Vali Ahmet Karakaya, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tahir Kılıç ve Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son bulan törende Vali Karakaya, törene katılan öğrencilerle sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

        Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

        - Muş

        Kent Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törene, Vali Avni Çakır, Garnizon Komutanı Kurmay Hava Pilot Albay Mehmet Emin Okutkan, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, Vali Yardımcısı Mustafa Batuhan Alpboğa, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

