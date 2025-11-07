Lösemiyle savaşan çocuklara jandarmadan sevgi dolu sürpriz

EMRE ILIKAN - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde lösemi tedavisi gören çocuklar, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin renkli gösterileriyle unutulmaz anlar yaşadı.

Kentte huzur ve güvenliğin sağlanması için gece gündüz görev yapan jandarma personeli, bu kez lösemi tedavisi gören minik kalplere dokunmak, onlara moral vermek için çalışma yürüttü.

"2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası" dolayısıyla Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezine giden İl Jandarma Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Enver Güngör, Basın, Halkla İlişkiler ve Protokol Kısım Amiri Üsteğmen Fatmanur Teber, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, Atlı Jandarma Tim Komutanlığı ve Aile İçi Şiddetle Mücadele Çocuk Kısım Amirliği görevlileri, hematoloji servisinde tedavi gören çocuklarla bir araya geldi.

Hastalarla sohbet eden, hediyeleriyle onların sevinmesini sağlayan jandarma personeli, daha sonra çocuklar için gösteri yaptı.

JAK Timi hastane binasının çatısından sarkıttıkları iplerle pencerelere inerek çocuklara el salladı, camlara köpüklerle gülen yüz ve kalpler çizdi.

"Löseminin, tıbbın gelişmesi ve günümüz teknolojisi sayesinde artık tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu söyleyebiliriz. Tedavi süresi çok uzun. Sabır gerektiriyor. Van'ın yanı sıra çevre illerden sevk edilen lösemili çocuklar hematoloji servisimizde tedavi oluyor. Burada asıl amaç bir farkındalık, sosyal sorumluluk bilinci oluşturmak. Lösemili çocukların tedavisinde moral çok önemli. Çocukların buna ihtiyacı var. İl Jandarma Komutanlığımız bünyesindeki atlı jandarmalar de JAK ekiplerinin gösterileri çocuklarımıza büyük bir motivasyon oldu. Gösterileri ilgiyle izlediler. Bu tür etkinliklerin sık yapılmasını arzuluyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla birçok etkinlik düzenlediklerini belirten Şevli, şunları kaydetti:

Evladının üzülmemesi için mücadele ettiğini belirten Güçlü, şunları kaydetti:

Düzenlenen etkinliklerle çocukların moralini yüksek tutmaya çalıştıklarını ifade eden Karaman, "Bu tarz etkinlikler toplumda farkındalığı artırmak için önemli oluyor. Lösemi tedavisi gören çocuklar şu an çok zor bir süreçten geçiyor. İl Jandarma Komutanlığımızın yaptığı ziyaret küçük hastaları çok mutlu etti, onlara büyük bir moral oldu. Pencereden gösteri ve etkinlikleri izleyerek heyecanlı anlar yaşayan çocuklarımız, jandarma personelinin desteğiyle güzel bir gün geçirdi." diye konuştu.

Van YYÜ Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji, Onkoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Kamuran Karaman ise çocukluk çağı kan kanserinin tedavisinin mümkün olduğunu dile getirdi.

"İlk başta ne olduğunu bilmiyorduk, teşhis konulduktan sonra doktorların yönlendirmesiyle buraya geldik. Şu an tedavimiz iyiye gidiyor, inşallah daha da iyi olacak. Tedavinin uzun süreceğini söylediler. Kızımı güçlü tutmaya çalışıyoruz, moralini yükseltmek için elimizden geleni yapıyoruz. Komutanlarımız bizi ziyaret etti, hediyeler verdi. Kızımın mutlu olduğunu görmek bizi de sevindiriyor. Etkinliğin düzenlemesinde emeği geçenlerden Allah razı olsun."

Anne Neslihan Çelik ise düzenlenen moral etkinliğinin çocuklara büyük mutluluk yaşattığını dile getirdi.

6 yaşındaki kızı Berfin'in bir yıldır lösemi tedavisi gördüğünü anlatan Çelik, "Jandarmamız buraya geldi. Çocuklar çok sevindi, mutlu oldu. Gösterileri izledik. Bize de iyi geldi. Bu tür etkinlikler çocuklara moral oluyor. Çocuklar hediyelerle çok sevindi. Tüm çocukların iyileşmesi için dua ediyoruz. Herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.

Tedavisi süren Berfin de "Jandarma ekipleri bana oyuncak bebek hediye etti. Pencereden jandarmanın gösterisini izledim. Camlara kalpler çizildi. Çok mutlu olduk." dedi.