        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Yüksekova SK, sahasında Ünye Kadın SK'yi 2-0 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 16:47 Güncelleme: 08.11.2025 - 16:47
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
        Yüksekova Şehir Stadı'nın tadilatta olması nedeniyle Şemdinli İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada Yüksekova SK, Mariem Houij'in 45. dakikada penaltıdan attığı golle öne geçti: 1-0.

        Yüksekova temsilcisi, 85. dakikada bir penaltı daha kazandı. Bir kez daha penaltıda topun başına geçen Mariem Houij, kaydettiği golle maçın skorunu belirledi: 2-0.

        Maçı, Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Özdemir ve çok sayıda taraftar izledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

