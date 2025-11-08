Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Yüksekova SK, sahasında Ünye Kadın SK'yi 2-0 yendi.

Yüksekova Şehir Stadı'nın tadilatta olması nedeniyle Şemdinli İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada Yüksekova SK, Mariem Houij'in 45. dakikada penaltıdan attığı golle öne geçti: 1-0.

Yüksekova temsilcisi, 85. dakikada bir penaltı daha kazandı. Bir kez daha penaltıda topun başına geçen Mariem Houij, kaydettiği golle maçın skorunu belirledi: 2-0.

Maçı, Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Özdemir ve çok sayıda taraftar izledi.