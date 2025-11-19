Van'da VEDAŞ personeline iş güvenliği eğitimi

Van'da Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) personeline iş güvenliği eğitimi verildi.

VEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, saha ekiplerinin daha güvenli koşullarda çalışması için teorik ve uygulamalı eğitimler düzenleniyor.

Bu kapsamda, elektrik arıza ekibine sahada iş güvenliği eğitimi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VEDAŞ İl Müdürü Abdulmelik Özsoy, elektrik dağıtım işinin ciddi riskler taşıdığını söyledi.

Ekiplerin zor coğrafyada çalıştığını belirten Özsoy, şunları kaydetti:

"Elektrik dağıtım sektöründe herhangi bir ihmalin sonuçları çok ağır olabiliyor. Yüksek rakımlı ve zorlu arazi koşullarının olduğu bölgede çalışmak, sorumluluğumuzu daha da artırıyor. Bu nedenle çalışanlarımızın güvenliğini sağlayacak her türlü eğitim ve uygulamayı hassasiyetle planlıyoruz. Güvenli tırmanma yöntemleri, ekipman kullanımı, riskli durumların tespiti ve güvenli çalışma ortamı oluşturma konularında personellerimize kapsamlı eğitim verdik."