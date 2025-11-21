Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Başkale Kaymakamı Erdoğan, okulları ziyaret etti

        Van'ın Başkale Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan, okul ziyaretlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 10:21 Güncelleme: 21.11.2025 - 10:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başkale Kaymakamı Erdoğan, okulları ziyaret etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Van'ın Başkale Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan, okul ziyaretlerini sürdürüyor.

        Atatürk İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret eden Erdoğan, yapılan çalışmalar, yürütülen projeler ve okulun ihtiyaçlarıyla ilgili bilgi aldı.

        Sınıfları dolaşan Erdoğan, öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti, taleplerini dinledi.

        Eğitimde motivasyon ve disiplinin önemli olduğunu ifade eden Erdoğan, geleceğe yön veren bireylerin güçlü bir eğitim altyapısıyla yetiştirildiğini belirtti.

        Çocuklara hediyeler dağıtan Erdoğan'a, İlçe Emniyet Müdür Vekili Murat Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sancaklı ve jandarma ekipleri eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        GSS primi artırıldı
        GSS primi artırıldı
        Babayı öldürüp 2 oğlunu bıçakladı! Bir cinayetin gerekçesi...
        Babayı öldürüp 2 oğlunu bıçakladı! Bir cinayetin gerekçesi...
        Evlerini ilaçladılar, komşuların zehirlenmesine neden oldular!
        Evlerini ilaçladılar, komşuların zehirlenmesine neden oldular!
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        Frida Kahlo’nun otoportresi kadın sanatçı rekoru kırdı
        Frida Kahlo’nun otoportresi kadın sanatçı rekoru kırdı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        160 koyunu otlatmaya çıkardı... Çoban sürüsüyle kayboldu!
        160 koyunu otlatmaya çıkardı... Çoban sürüsüyle kayboldu!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        ABD Eğitim Bakanlığının kapanmasında son aşama
        ABD Eğitim Bakanlığının kapanmasında son aşama
        Devrim Özkan’ı unutamıyor
        Devrim Özkan’ı unutamıyor
        Eskiden her yıl 11 gün eksikti!
        Eskiden her yıl 11 gün eksikti!
        İşe iade tazminatını kimler alabilir?
        İşe iade tazminatını kimler alabilir?
        Yağış yok, lodos var
        Yağış yok, lodos var

        Benzer Haberler

        Aynı anda iki kalp krizi geçiren hasta zamanında müdahaleyle kurtarıldı Kal...
        Aynı anda iki kalp krizi geçiren hasta zamanında müdahaleyle kurtarıldı Kal...
        Van'ın güneş potansiyeli avantaja dönüşüyor Van OSB'den enerjide büyük adım...
        Van'ın güneş potansiyeli avantaja dönüşüyor Van OSB'den enerjide büyük adım...
        Parkinson hastasının üretim mücadelesine kaymakamdan destek
        Parkinson hastasının üretim mücadelesine kaymakamdan destek
        Atlı jandarma timleri Zernek Barajı'nda devriyede
        Atlı jandarma timleri Zernek Barajı'nda devriyede
        Van'da kadınlar katıldıkları kurslarda meslek öğreniyor
        Van'da kadınlar katıldıkları kurslarda meslek öğreniyor
        Muradiye'de Dünya Çocuk Hakları Günü Kutlandı
        Muradiye'de Dünya Çocuk Hakları Günü Kutlandı