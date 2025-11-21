Başkale Kaymakamı Erdoğan, okulları ziyaret etti
Van'ın Başkale Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan, okul ziyaretlerini sürdürüyor.
Atatürk İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret eden Erdoğan, yapılan çalışmalar, yürütülen projeler ve okulun ihtiyaçlarıyla ilgili bilgi aldı.
Sınıfları dolaşan Erdoğan, öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti, taleplerini dinledi.
Eğitimde motivasyon ve disiplinin önemli olduğunu ifade eden Erdoğan, geleceğe yön veren bireylerin güçlü bir eğitim altyapısıyla yetiştirildiğini belirtti.
Çocuklara hediyeler dağıtan Erdoğan'a, İlçe Emniyet Müdür Vekili Murat Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sancaklı ve jandarma ekipleri eşlik etti.
