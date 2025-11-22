Van'da öğretmenlerden oluşan koro sahne almaya hazırlanıyor

NEVZAT UMUT UZEL - Van'da 42 müzik öğretmeninin oluşturduğu "Maarif Öğretmenler Koro ve Orkestrası" 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde sahne almaya hazırlanıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce bir yıl önce kentte müzik öğretmeni olarak görev yapan 42 öğretmenin yer aldığı "Maarif Öğretmenler Koro ve Orkestrası" oluşturuldu.

İlk konserlerini geçen yıl veren koro, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde ikinci kez sahne alacakları konser için Hatuniye Halk Eğitimi Merkezi Kültür ve Sanat Atölyesi'nde provalarına devam ediyor.

Senfonik türküler ve farklı tarz müziklerden oluşan zengin bir repertuvarla müzikseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanan koro, Orkestra Şefi Eriş Dervişoğlu yönetiminde seslendirecekleri türkülerle katılımcılara unutulmaz bir gün yaşatmak istiyor.

- "Türkiye'de 21 şehirde bu oluşum var"

İpekyolu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü ve Proje Koordinatörü Erdem Çurku, AA muhabirine, güzel konserler vermek için müzik öğretmenlerinden oluşan bir koro kurduklarını söyledi.

Koronun geçen yıl ilk konserini verdiğini belirten Çurku, şunları kaydetti:

"Bu yıl ilk konserimizi 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde vereceğiz. Mayısta ana konserimiz olacak. Bütün vatandaşlarımızı davet ediyorum. Van'da birbirini tanıyan belki 80 müzik öğretmeniyiz. Bu oluşuma girmek isteyen tüm arkadaşlar buraya geldi. Herhangi bir eleme yapmadık. Zaten bütün arkadaşlarımızın yeterli müzik bilgisi var. Öğretmenlerimiz, enstrümanlarına ve sesine hakimler. Türkiye'de 21 şehirde bu oluşum var, biz de en son eklenen orkestrayız."

Orkestra Şefi Dervişoğlu ise müzik öğretmenlerinden oluşan profesyonel bir ekiple kurulan koronun ikinci konserine çıkacağını belirterek "24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel olarak çalışıyoruz. Daha önce bir konserimiz olmuştu. Daha yeni bir oluşumuz, Öğretmenler Günü'ne özel ve yoğun bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Bundan sonra projelendirdiğimiz turneler var. Büyük ihtimalle şubatta Diyarbakır'a gideceğiz. Van'da da gelecek dönemlerde konserlerimiz olacak." diye konuştu.