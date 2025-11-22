Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da öğretmenlerden oluşan koro sahne almaya hazırlanıyor

        NEVZAT UMUT UZEL - Van'da 42 müzik öğretmeninin oluşturduğu "Maarif Öğretmenler Koro ve Orkestrası" 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde sahne almaya hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 11:15 Güncelleme: 22.11.2025 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da öğretmenlerden oluşan koro sahne almaya hazırlanıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        NEVZAT UMUT UZEL - Van'da 42 müzik öğretmeninin oluşturduğu "Maarif Öğretmenler Koro ve Orkestrası" 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde sahne almaya hazırlanıyor.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünce bir yıl önce kentte müzik öğretmeni olarak görev yapan 42 öğretmenin yer aldığı "Maarif Öğretmenler Koro ve Orkestrası" oluşturuldu.

        İlk konserlerini geçen yıl veren koro, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde ikinci kez sahne alacakları konser için Hatuniye Halk Eğitimi Merkezi Kültür ve Sanat Atölyesi'nde provalarına devam ediyor.

        Senfonik türküler ve farklı tarz müziklerden oluşan zengin bir repertuvarla müzikseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanan koro, Orkestra Şefi Eriş Dervişoğlu yönetiminde seslendirecekleri türkülerle katılımcılara unutulmaz bir gün yaşatmak istiyor.

        - "Türkiye'de 21 şehirde bu oluşum var"

        İpekyolu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü ve Proje Koordinatörü Erdem Çurku, AA muhabirine, güzel konserler vermek için müzik öğretmenlerinden oluşan bir koro kurduklarını söyledi.

        Koronun geçen yıl ilk konserini verdiğini belirten Çurku, şunları kaydetti:

        "Bu yıl ilk konserimizi 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde vereceğiz. Mayısta ana konserimiz olacak. Bütün vatandaşlarımızı davet ediyorum. Van'da birbirini tanıyan belki 80 müzik öğretmeniyiz. Bu oluşuma girmek isteyen tüm arkadaşlar buraya geldi. Herhangi bir eleme yapmadık. Zaten bütün arkadaşlarımızın yeterli müzik bilgisi var. Öğretmenlerimiz, enstrümanlarına ve sesine hakimler. Türkiye'de 21 şehirde bu oluşum var, biz de en son eklenen orkestrayız."

        Orkestra Şefi Dervişoğlu ise müzik öğretmenlerinden oluşan profesyonel bir ekiple kurulan koronun ikinci konserine çıkacağını belirterek "24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel olarak çalışıyoruz. Daha önce bir konserimiz olmuştu. Daha yeni bir oluşumuz, Öğretmenler Günü'ne özel ve yoğun bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Bundan sonra projelendirdiğimiz turneler var. Büyük ihtimalle şubatta Diyarbakır'a gideceğiz. Van'da da gelecek dönemlerde konserlerimiz olacak." diye konuştu.

        - "Oldukça heyecanlıyız"

        Koroda yer alan müzik öğretmeni Özge Girgin Yılmaz da "Orkestrada ortam çok güzel, birbirimizden yeni şeyler öğreniyoruz ve güzel paylaşımlarımız oluyor. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde sahne alacağız, oldukça heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.

        Koroya davet üzerine katıldığını ifade eden müzik öğretmeni Avşar Şahinkaya ise "Geçen seneden bu yana çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 24 Kasım'da gösterimiz olacak. Çok güzel bir ortamımız var." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ayakları teknenin pervanesine takıldı! Marinada dehşet!
        Ayakları teknenin pervanesine takıldı! Marinada dehşet!
        Tarihi eser evin duvarındaydı... Ne yaptın muhtar?
        Tarihi eser evin duvarındaydı... Ne yaptın muhtar?
        100 milyar lira kamu zararı! 20 tutuklama
        100 milyar lira kamu zararı! 20 tutuklama
        Galatasaray'ın G.Birliği 11'i
        Galatasaray'ın G.Birliği 11'i
        Alüminyum fosfit uyarısı! Soluduğunuz an geç olabilir
        Alüminyum fosfit uyarısı! Soluduğunuz an geç olabilir
        Takibine cevap vermedi
        Takibine cevap vermedi
        Hava buz kesmişti... Koyunlara sarılarak hayatta kaldı!
        Hava buz kesmişti... Koyunlara sarılarak hayatta kaldı!
        Skandalların gölgesindeki taç savaşı
        Skandalların gölgesindeki taç savaşı
        Partizan taraftarının skandal pankartına Fenerbahçe'den sert tepki!
        Partizan taraftarının skandal pankartına Fenerbahçe'den sert tepki!
        İstifa eden işçinin işsizlik maaşı
        İstifa eden işçinin işsizlik maaşı
        Engelli kardeşi için yük asansörü yaptırdı... 5. kata çıkarken trajik son!
        Engelli kardeşi için yük asansörü yaptırdı... 5. kata çıkarken trajik son!
        "Mamdani'ye yardım edeceğiz"
        "Mamdani'ye yardım edeceğiz"
        Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor
        Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor
        Kasım ayının ortasında mayıs gibi!
        Kasım ayının ortasında mayıs gibi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Gıda zehirlenmesi nasıl başlıyor? Bu belirtilere dikkat!
        Gıda zehirlenmesi nasıl başlıyor? Bu belirtilere dikkat!
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Orta Çağ’da sabun kullanmak neden ayıptı?
        Orta Çağ’da sabun kullanmak neden ayıptı?

        Benzer Haberler

        Oto sanayilerinde çırak sıkıntısı Oto tamirciler yetiştirecek elaman bulama...
        Oto sanayilerinde çırak sıkıntısı Oto tamirciler yetiştirecek elaman bulama...
        Zihinsel ve bedensel engelli oğluna 8 yıldır hem anne hem baba
        Zihinsel ve bedensel engelli oğluna 8 yıldır hem anne hem baba
        Çöpe atılan yanıcı madde otomobili yaktı
        Çöpe atılan yanıcı madde otomobili yaktı
        Van'da 12,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan müdür gizli bölmede yakala...
        Van'da 12,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan müdür gizli bölmede yakala...
        Servis şoförleri ve rehber personellere iş sağlığı ve güvenliği eğitimi ver...
        Servis şoförleri ve rehber personellere iş sağlığı ve güvenliği eğitimi ver...
        AFAD'ın yeni arama kurtarma ekipleri, göreve zorlu eğitimlerle hazırlanıyor
        AFAD'ın yeni arama kurtarma ekipleri, göreve zorlu eğitimlerle hazırlanıyor