        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da yaşanan silahlı kavgada baba ile oğlu öldü

        Van'ın İpekyolu ilçesinde bir otelde çıkan silahlı tartışmada baba ve oğlu hayatını kaybetti, biri avukat iki kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 12:03 Güncelleme: 23.11.2025 - 12:03
        Van'da yaşanan silahlı kavgada baba ile oğlu öldü
        Van'ın İpekyolu ilçesinde bir otelde çıkan silahlı tartışmada baba ve oğlu hayatını kaybetti, biri avukat iki kişi gözaltına alındı.

        Bahçıvan Mahallesi'ndeki otelin sahipleri ile avukat B.K. ve ağabeyi S.K. arasında gece saatlerinde bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

        Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine otelin sahibi N.Ö. ile oğlu vuruldu.

        Silah seslerini duyanların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, baba ve oğlunun hayatını kaybettiği belirlendi.

        Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenazeler otopsi için Van Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Polis ekipleri yürüttükleri çalışma sonucu avukat B.K. ile ağabeyi S.K.'yı gözaltına aldı.

