        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Memur-Sen Van Şubesinden Vansporlu futbolculara ve teknik heyete moral yemeği

        Memur-Sen Van Şubesi, İmaj Altyapı Vanspor teknik heyeti ve futbolcuları için moral yemeği düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 09:16 Güncelleme: 27.11.2025 - 09:16
        Memur-Sen Van Şubesinden Vansporlu futbolculara ve teknik heyete moral yemeği
        Memur-Sen Van Şubesi, İmaj Altyapı Vanspor teknik heyeti ve futbolcuları için moral yemeği düzenledi.

        Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Serikspor'la karışılacak olan kırmızı-siyahlı ekip, antrenman sonrası sendika temsilcileriyle yemekte bir araya geldi.

        Memur-Sen İl Temsilcisi Mehmet Ali Uca, teknik ekibe ve futbolculara moral ve motivasyon aşılamak amacıyla program düzenlediklerini belirtti.

        Uca, "Van'da birlik ve beraberliğin olması gerektiğini ve bunun da sporla yayılabileceğini herkese göstermek istedik. Hakan hocama ve oyuncularımıza başarılar diliyorum." dedi.

        İmaj Altyapı Vanspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise Vanspor adına böyle bir organizasyonun düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

        Kutlu, "Memur-Sen yönetimine ve başkanımıza çok teşekkür ederim. Çok güzel bir organizasyondu. Bu tür programlarla şehirdeki Vanspor ruhunun daha ileriye taşınacağını düşünüyorum." diye konuştu.

        Programa, kulüp yöneticileri, teknik heyet, futbolcular ve aileleri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

