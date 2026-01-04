Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Muradiye Şelalesi soğuk havanın etkisiyle kısmen dondu

        Van'ın Muradiye ilçesinde en çok ziyaret edilen yerlerden Muradiye Şelalesi, soğuk havanın etkisiyle kısmen dondu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2026 - 10:34 Güncelleme: 04.01.2026 - 10:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muradiye Şelalesi soğuk havanın etkisiyle kısmen dondu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Van'ın Muradiye ilçesinde en çok ziyaret edilen yerlerden Muradiye Şelalesi, soğuk havanın etkisiyle kısmen dondu.

        Yılın her döneminde farklı güzelliklere bürünen şelale, kışın hem bembeyaz kar örtüsü arasında akan suyu hem de buz tutan kısımlarıyla ziyaretçilerine farklı manzaralar sundu.

        Dondurucu soğukların etkili olduğu ilçede, kısmen buzla kaplanan şelaleye gelen vatandaşlar, karla bütünleşen manzaranın tadını çıkardı.

        Şelalenin buz tutan bölümleri ile karla kaplanan çevresi dronla görüntülendi.

        İstanbul'dan gelen Ayşegül Orhan, bölgenin kışın farklı güzelliği olduğunu söyledi.

        Şelaleyi çok beğendiklerini ifade eden Orhan, "Buraya yazın da gelmiştim ancak kışın donmuş hali bambaşka bir atmosfer sunuyor. Bu manzaraya tanıklık etmek beni etkiledi. Fotoğraf çekmek için adeta doğa harikası bir yer. Herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum." dedi.

        Antalya'dan gelen Serap Yüce de "Burası mükemmel bir yer. Yazı ayrı kışı ayrı güzel ama şu anki hali bambaşka. Anlatmakla olmaz, yaşamak gerekiyor. Doğu Ekspresi turu kapsamında geldik ve burayı görmeden geçmemiz mümkün değildi. Kısmen donan şelale çok etkileyici bir görsel sunuyor." diye konuştu.

        Ziyaretçilerden Fatma Pazı, "Antalya'dan geliyorum. Gezi amacıyla geldim. Muradiye Şelalesi'ni görünce etkilendim. Donan bölümleriyle çok muhteşem manzara olmuş. Fotoğraf çekmekten kendimi alamıyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Maduro'yu nasıl yakaladı?
        ABD Maduro'yu nasıl yakaladı?
        ABD-Venezuela hattındaki son gelişmeler
        ABD-Venezuela hattındaki son gelişmeler
        ABD operasyonunun ardından paylaşılan Maduro görüntüleri
        ABD operasyonunun ardından paylaşılan Maduro görüntüleri
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        "Venezuela, hiçbir ülkenin kolonisi olmayacak"
        "Venezuela, hiçbir ülkenin kolonisi olmayacak"
        Operasyonu takip anları paylaşıldı
        Operasyonu takip anları paylaşıldı
        Donald Trump'tan Maduro'ya dair açıklamalar
        Donald Trump'tan Maduro'ya dair açıklamalar
        Dışişleri'nden 'Venezuela' açıklaması
        Dışişleri'nden 'Venezuela' açıklaması
        Karı kocanın korkunç planı! 
        Karı kocanın korkunç planı! 
        Yenileme için kapatılmıştı! Hayvan ölümleri iddiası
        Yenileme için kapatılmıştı! Hayvan ölümleri iddiası
        Sosyal medyanın karanlık yüzü
        Sosyal medyanın karanlık yüzü
        3 bölge için lodos ve kuvvetli sağanak uyarısı
        3 bölge için lodos ve kuvvetli sağanak uyarısı
        Süper Kupa'da dev randevu!
        Süper Kupa'da dev randevu!
        Bergamot bakın nelere iyi geliyormuş!
        Bergamot bakın nelere iyi geliyormuş!
        4 kardeşten 2'si başkasından çıktı! Dededen DNA alınacak!
        4 kardeşten 2'si başkasından çıktı! Dededen DNA alınacak!
        Icardi için flaş transfer iddiası!
        Icardi için flaş transfer iddiası!
        Gaziantep'te dehşet... Kız çocuğunu darp edip bıçakladı!
        Gaziantep'te dehşet... Kız çocuğunu darp edip bıçakladı!
        Eski milli futbolcudan öldüresiye darp!
        Eski milli futbolcudan öldüresiye darp!
        Fenerbahçe'den orta sahaya Guendouzi hamlesi!
        Fenerbahçe'den orta sahaya Guendouzi hamlesi!
        Beşiktaş'ta Salih Özcan bekleyişi!
        Beşiktaş'ta Salih Özcan bekleyişi!

        Benzer Haberler

        Van'da okulların çatılarındaki buz sarkıtları ve kar kütleleri temizleniyor
        Van'da okulların çatılarındaki buz sarkıtları ve kar kütleleri temizleniyor
        Van-Çatak yolu çığ düşmeleri nedeniyle 4 gündür ulaşıma kapalı
        Van-Çatak yolu çığ düşmeleri nedeniyle 4 gündür ulaşıma kapalı
        Van'da 2026'nın ilk gökyüzü şöleni: "Kurt Dolunayı" görsel şölen sundu
        Van'da 2026'nın ilk gökyüzü şöleni: "Kurt Dolunayı" görsel şölen sundu
        Başkale'de çığ nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı
        Başkale'de çığ nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı
        Van'da uyuşturucuyla mücadele
        Van'da uyuşturucuyla mücadele
        Van'da 8 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
        Van'da 8 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi