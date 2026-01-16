Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Haberleri

        Üç yıl yalnız okuyan Hasret, yeni okulunda arkadaşlarıyla ilk karnesini aldı

        NEVZAT UMUT UZEL - Van'ın Gürpınar ilçesindeki mezrada üç yıl boyunca "okulun tek öğrencisi" olarak eğitim gören 10 yaşındaki Hasret Aydın, yeni okulunda ilk karnesini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 11:09 Güncelleme: 16.01.2026 - 11:09
        Üç yıl yalnız okuyan Hasret, yeni okulunda arkadaşlarıyla ilk karnesini aldı
        NEVZAT UMUT UZEL - Van'ın Gürpınar ilçesindeki mezrada üç yıl boyunca "okulun tek öğrencisi" olarak eğitim gören 10 yaşındaki Hasret Aydın, yeni okulunda ilk karnesini aldı.

        İlçeye 78 kilometre uzaklıktaki Dağseven Mahallesi'ne bağlı Yaşlıdal mezrasındaki okulda 3 yıl boyunca tek başına eğitim gören 4. sınıf öğrencisi Aydın, bu yıl ailesinin merkez İpekyolu ilçesine taşınmasıyla Vali Ali Cevdet Bey İlkokulu'na nakil oldu.

        Yeni okulunda öğretmenleri ve sınıf arkadaşlarıyla bir dönemi bitiren 10 yaşındaki Aydın, sınıftaki arkadaşlarıyla ilk kez karne almanın mutluluğunu yaşadı.

        - "Tatilde kitap okuyacağım"

        Aydın, AA muhabirine, bu yıl arkadaşlarıyla karne heyecanı yaşadığını söyledi.

        Okulda güzel vakit geçirdiğini belirten Aydın, "Sınıfta arkadaşlarımla olmaktan ve onlarla birlikte karne almaktan mutluyum. Birinci dönemi bitirdik. Arkadaşlarımı seviyorum, birlikte oyun oynuyoruz. Tatilde kitap okuyacağım, ders çalışacağım, anneme yardım edeceğim ve arkadaşlarımın evine gidip oyun oynayacağım. Öğretmenimi ve okulumu özleyeceğim." diye konuştu.

        - "Hasret, şu an çok mutlu"

        Okulun rehber öğretmeni Şakir Erzen de "Hasret kızımız, okulumuzda birinci dönemini bitirdi. Hasret, bildiğiniz gibi daha önceki okulunda tek öğrenciydi ve sosyalleşme ile ilgili ihtiyaçları vardı. Okulumuza geldikten sonra gayet iyi bir uyum sağladı. Derslerinde ve arkadaşlarıyla ilişkilerinde iyi bir ilerleme gerçekleştirdi. Biz de kendisine destek sağlıyoruz. Hasret, şu an çok mutlu, karnesini de aldı. İnşallah ikinci dönem tekrardan birlikte eğitime devam edeceğiz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

