        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Haberleri

        Van ve çevre illerde kar nedeniyle 25 yerleşim yerine ulaşılamıyor

        Van, Bitlis ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 25 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 10:49 Güncelleme: 26.01.2026 - 10:54
        Van ve çevre illerde kar nedeniyle 25 yerleşim yerine ulaşılamıyor
        Van, Bitlis ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 25 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 7 mahalle ve 11 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

        Karla mücadele ekipleri, kapalı bulunan 18 yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        - Hakkari

        İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kentte kar nedeniyle kapanan 7 yerleşim yeri yolundan 6'sı ekiplerin çalışmaları sonucu açıldı.

        Yüksekova ilçesine bağlı Armutdüzü köyü Aktoprak mezrası yolunda çığ riski nedeniyle çalışma yapamayan ekipler, bazı yollarda genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

        İlçede etkili olan soğuk hava ve sis de yaşamı olumsuz etkiledi.

        Dondurucu soğuklar nedeniyle binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu, araçların camları buz tuttu.

        Sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı ilçede sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

        - Bitlis

        Bitlis'te kar nedeniyle yolu kapanan 6 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, ulaşımın aksamaması için kardan kapanan 6 köy yolunun kısa sürede açılacağını belirtti.

        Kurtkan, kırsaldaki vatandaşların mağdur olmaması için karla mücadele ekiplerinin sahada görevlerine aralıksız devam ettiğini dile getirdi.

        Soğuk havanın etkisini sürdürdüğü kentte, karla kaplanan tarihi yapılar da güzel görüntü oluşturdu.

        - Muş

        Muş'ta il merkezi ve ilçelerde kardan kapanan köy yollarının tamamı ulaşıma açıldı.

        Soğuk havanın etkisini sürdürdüğü kentte, ağaçlar kırağıyla kaplandı.

        Malazgirt ilçesinde de kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

