Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Haberleri

        Van'da "yardımcı olma" bahanesiyle ATM'den para çekmeye çalışanları dolandıran şüpheli tutuklandı

        Van'da banka ATM'lerinden para çekmek isteyen ancak para çekme işlemleri konusunda fazla bilgisi olmayan 4 kişiyi "yardımcı olma" bahanesiyle dolandıran şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 19:24 Güncelleme: 27.01.2026 - 19:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da "yardımcı olma" bahanesiyle ATM'den para çekmeye çalışanları dolandıran şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Van'da banka ATM'lerinden para çekmek isteyen ancak para çekme işlemleri konusunda fazla bilgisi olmayan 4 kişiyi "yardımcı olma" bahanesiyle dolandıran şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son 2 ayda emekli maaşını ya da engelli maaşını çekmek için işlem yapmak isteyen 4 kişiyi dolandıran şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Yapılan incelemelerde şüphelinin, para çekmeye çalışanlara "yardımcı olma" bahanesiyle yaklaşarak kart şifrelerini öğrenip el çabukluğu ile kartlarını başka bir kart ile değiştirdiği, daha sonra farklı ATM'ye giderek söz konusu kişilerin hesaplarında bulunan parayı çektiği tespit edildi.

        Ekipler, ayrıntılı kamera incelemeleri ve sokak çalışmaları sonucu 4 kişiyi dolandıran şüpheliyi yakaladı.

        Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2025 hedeflerimize ulaştığımız yıl oldu
        2025 hedeflerimize ulaştığımız yıl oldu
        Eski eşini ağır yaraladı kayınvalidesini öldürdü!
        Eski eşini ağır yaraladı kayınvalidesini öldürdü!
        G.Saray'da kritik zirve: Pape Gueye'de son durum!
        G.Saray'da kritik zirve: Pape Gueye'de son durum!
        27 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        27 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Sabancı CEO'su Zaimler: İkinci yarıda daha iyi sinyaller alacağız
        Sabancı CEO'su Zaimler: İkinci yarıda daha iyi sinyaller alacağız
        Yeni tütün düzenlemesi yolda
        Yeni tütün düzenlemesi yolda
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Toprak altındaydı! Adıyaman'da bulundu...
        Toprak altındaydı! Adıyaman'da bulundu...
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Danimarka, Grönland'daki askeri varlığını arttırıyor
        Danimarka, Grönland'daki askeri varlığını arttırıyor
        Kırmızı etin fiyatı düştü marketlere neden yansımadı?
        Kırmızı etin fiyatı düştü marketlere neden yansımadı?
        Uzmanı o soruya yanıt verdi... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Uzmanı o soruya yanıt verdi... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Beşiktaş, Yasin Özcan'ı açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        Beşiktaş, Yasin Özcan'ı açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!

        Benzer Haberler

        Van'da 10 kilo 720 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Van'da 10 kilo 720 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Van'da 'yardım' bahanesiyle emeklileri ve engellileri dolandıran şüpheli tu...
        Van'da 'yardım' bahanesiyle emeklileri ve engellileri dolandıran şüpheli tu...
        Van'da 10 kilo 720 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
        Van'da 10 kilo 720 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
        Van'da karla mücadele çalışması devam ediyor
        Van'da karla mücadele çalışması devam ediyor
        Van'da kayalıklarda sıkışan köpek kurtarıldı
        Van'da kayalıklarda sıkışan köpek kurtarıldı
        Vanlı dağcılardan Türkiye'nin zirvesine zorlu tırmanış Rota Doğa Sporları K...
        Vanlı dağcılardan Türkiye'nin zirvesine zorlu tırmanış Rota Doğa Sporları K...