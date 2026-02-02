Habertürk
        Van Haberleri

        Van'da silah ve mühimmat ele geçirildi

        Van'ın Erciş ilçesinde bir ev ve eklentilerinde yapılan aramada silah ve mühimmat ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Giriş: 02.02.2026 - 14:24 Güncelleme: 02.02.2026 - 14:24
        Van'da silah ve mühimmat ele geçirildi
        Van'ın Erciş ilçesinde bir ev ve eklentilerinde yapılan aramada silah ve mühimmat ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.


        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çelebibağı Mahallesi'nde şüpheli M.K'nın evinde ve eklentilerinde arama yaptı.

        Aramada 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 8 fişek ve 2 bıçak ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli M.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

