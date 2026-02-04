Habertürk
Habertürk
        Van'da "Köklerden Geleceğe Teşkilat Çalıştayı" düzenlendi

        Van'da "Köklerden Geleceğe Teşkilat Çalıştayı" düzenlendi

        Van'da AK Parti Kadın Kolları tarafından "Köklerden Geleceğe Teşkilat Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 16:32 Güncelleme: 04.02.2026 - 16:32
        Van'da "Köklerden Geleceğe Teşkilat Çalıştayı" düzenlendi
        Van'da AK Parti Kadın Kolları tarafından "Köklerden Geleceğe Teşkilat Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli konferans salonunda düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Zerrin Arslan, kadın kolları teşkilatı olarak önemli bir çalıştay düzenlediklerini belirtti.

        Tüm illerde çalıştay yapacaklarını ifade eden Arslan, "Çalıştayda çıkan temenni ve istekleri rapor haline getirip genel merkeze sunacağız. Genel merkezimiz başta olmak üzere tüm illerdeki teşkilatlarımızla sahadayız. AK Parti kadın hakları başta olmak üzere birçok proje gerçekleştirdi. İleri süreçlerde partimizin daha iyi çalışmalara imza atacağına eminiz. Buraya gelerek bizleri yalnız bırakmayan tüm teşkilat üyelerimize teşekkür ederim." diye konuştu.

        AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas ise "Köklerden Geleceğe Teşkilat Çalıştayı'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum. 2002 yılından bu yana teşkilatlarımızla yolumuza devam ediyoruz. Ömrümüzün sonuna kadar da bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Bu bölgede kadın kollarımızın çalışmaları taktide şayandır. Bizim bir fekadarlığımız varsa kadın kollarımızın iki fedakarlığı var. Biz bir davanın mensuplarıyız, hedefimiz ve derdimiz var." ifadelerini kullandı.

        AK Parti Van İl Kadın Kolları Başkanı Zerrin Alparslan da çalıştayda Burada 2002'den bu yana uzanan emeğin hikayesini, kadınların omuzlarından yükselen bir dava yürüyüşünü ve Türkiye Yüzyılı'na uzanan güçlü bir vizyonu konuşacaklarını belirtti.


        Alparslan, AK Parti'nin milletin sesini duyan, derdini anlayan, çözümünü sahada öğrenen bir anlayışın adı olduğunu ifade etti.

        Programa, AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Zahir Soğanda ve teşkilat üyeleri katıldı.



