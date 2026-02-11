Van'da bir evde silah ele geçirildi
Van'ın Gürpınar ilçesinde bir evde yapılan aramada silah ve mermi ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Savacık Mahallesi'nde şüpheli K.P'nin evi ve eklentilerinde arama gerçekleştirdi.
Aramada, ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 49 mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan K.P. hakkında adli işlem başlatıldı.
