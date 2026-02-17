Van'da 78 kilo 530 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 78 kilo 530 gram uyuşturucu ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçuna yönelik çalışma yürütüldü.



Bu kapsamda, 6 Şubat'ta gerçekleştirilen operasyonda 43 kilo 935 gram​ skunk ve 34 kilo 595 gram​ sentetik uyuşturucu ele geçirildi.



Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

