        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Haberleri

        Van'da 78 kilo 530 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Van'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 78 kilo 530 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 13:14 Güncelleme: 17.02.2026 - 13:20
        Van'da 78 kilo 530 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Van'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 78 kilo 530 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçuna yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda, 6 Şubat'ta gerçekleştirilen operasyonda 43 kilo 935 gram​ skunk ve 34 kilo 595 gram​ sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

