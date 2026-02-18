Van'da 21 kilo 350 gram uyuşturucu ele geçirildi
Van'ın Başkale ilçesinde 21 kilo 350 gram skunk ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Öncüler Mahallesi Budak mezrası kırsalında operasyon düzenlendi.
Operasyonda 21 kilo 350 gram skunk ele geçirildi.
