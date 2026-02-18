Canlı
        Van Haberleri

        Van'da 21 kilo 350 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Van'ın Başkale ilçesinde 21 kilo 350 gram skunk ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 19:01 Güncelleme: 18.02.2026 - 19:01
        Van'da 21 kilo 350 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Van'ın Başkale ilçesinde 21 kilo 350 gram skunk ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Öncüler Mahallesi Budak mezrası kırsalında operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 21 kilo 350 gram skunk ele geçirildi.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

