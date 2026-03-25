        Van'da taşkın riski azaltılıyor

        Van'da taşkın riskinin azaltılması için çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2026 - 11:33 Güncelleme:
        Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelindeki yerleşim yerleri ve tarım arazilerini taşkınlardan korumak için çalışma başlatıldı.


        Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, taşkın risklerini azaltmaya yönelik çalışmalar kapsamında 30 iş makinesi ve personellerle sahada olduklarını belirtti.

        Amaçlarının dere yataklarında biriken rusubatın temizlenmesi, akış kesitlerinin artırılması ve olası taşkınların önüne geçilmesi olduğunu ifade eden Balta, şunları kaydetti:


        "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği bizim önceliğimizdir. Yerleşim alanlarımızı, tarım arazilerimizi ve altyapımızı korumak için sahada güçlü bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Van'da başlattığımız bu kapsamlı çalışma, taşkın riskine karşı önleyici bir seferberlik niteliğindedir. İklim değişikliği ve artan ani yağışlar karşısında taşkın kontrol çalışmalarını daha da güçlendirerek, dere ıslahı, rusubat temizliği ve yatak düzenleme faaliyetleri planlı ve programlı şekilde sürdürülüyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İddia: İran, Trump'ın 'barış' söylemine inanmıyor
        Enerji krizi sonrası elektrik ve doğalgaza zam var mı?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Trump'tan 15 maddelik İran planı
        Danimarka'da sandıktan 'Pirus Zaferi' çıktı
        5G’de tarihi adım
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Osimhen'e Drogba modeli!
        Acılı anne kalbine yenildi
        "Okan Buruk'un verdiği söz tutuldu!"
        Öğretmen baba ile kızı gözyaşına boğdu!
        Dünya Kupası yolunda rakip Romanya!
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        TIR'la yol kestiler! Korkunç görüntü!
        En ucuz yolculuk hangi araçla mümkün?
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"
        "Bir anda çocuk manyağı oldum"
        Çin’de kaybolan 7 köpek 17 kilometre yürüyerek evlerine döndü
        "20 kilo verdim"
        Stresi azaltmak için bu kadar kahve yeter!
        Benzer Haberler

        Van'da eğitim desteğiyle 88 bebek yeniden anne sütüyle buluştu
        Van'da bahar geçişi aktarlara ilgiyi artırdı
        Erçiş'te ahır ve odunluk yangını
        Van oto sanayisinde otomobil yangını
        Van'da çöp kamyonu alev alev yandı
        Bahçesaray'da yola çığ düştü
