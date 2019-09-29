Arvasi ve Beruk seyyidleri 700 yıl sonra buluştu

– Soyları aynı babadan gelen Van’daki Arvasi seyyidleriyle Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Karasungur (Beruk) köyünde yaşayan Beruk seyyidleri, yaklaşık 700 yıl sonra buluştular.

Arvasi seyyidlerinin Anadolu’ya gelen ilk dedeleri olan Seyyid Hacı Kasım Bağdadi, Bağdat’ın Moğollarca işgali sonucu değişik duraklardan sonra Siirt’in Pervari ilçesindeki Pay köyüne yerleşti. Aile efradını buraya ikamet ettikten sonra Bursa’ya giderek Osmanlı Sultanı Orhan Gazi’yi ziyaret eden Bağdadi, Orhan Gazi tarafından iltifatlarla karşılanarak 6 ay misafir edildikten sonra uğurlandı. Bursa’dan ailesinin yanına gelen Bağdadi, hac ziyareti için gittiği Medine’de vefat etti.



700 yıl sonra kucaklaşıp hasret giderdiler

Seyyid Hacı Kasım Bağdadi’nin büyük oğlu Seyyid Muhammed yaklaşık 1339’da Van’ın Bahçesaray ilçesinin Arvas köyüne gelerek, burada bir cami ve medrese yaptıktan sonra ilmi faaliyetlerine başlamış. Kendisinden devam eden nesli Van, Bitlis ve Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine kadar yayılırken, Seyyid Hacı Kasım Bağdadi’nin diğer oğlu olan Seyyid Ahmed ise Siirt in Pervari ilçesinin Karasungur (Beruk) köyüne yerleşmiş. Bölge halkı tarafından Beruk Seyyidleri olarak bilinen Seyyid Ahmed’in nesli ise, yaklaşık 700 yıldır dedelerinin türbesinin bulunduğu Karasungur (Beruk) köyünde ikamet etmektedirler. Seyyid Hacı Kasım Bağdadi’ye ait Seyahatnamedeki şecereden yola çıkan Arvasi ailesinin bireyleri, Karasungur (Beruk) köyüne giderek burada yaklaşık 700 yıldır yaşayan akrabalarıyla kucaklaşarak hasret giderdiler.



“Yaklaşık 700 yıldır tüm akrabalarımızla burada yaşamaktayız”

Seyyid Ahmed’in torunlarından Hüseyin Yiğit, dedeleri Seyyid Ahmed ile Van’ın Bahçesaray ilçesinin Arvas köyünde medfun olan Seyyid Muhammed’in kardeş olduklarını belirterek, “Seyyid Muhammed, yaklaşık 700 yıl önce buradan ayrılarak Arvas köyüne yerleşmiş, dedemiz Seyyid Ahmed ise Beruk’ta kalmış. Yaklaşık 700 yıldır tüm akrabalarımızla burada yaşamaktayız. Köyümüzde ikamet eden yaklaşık bin 100 kişinin tamamı akrabadır. Van’daki akrabalarımızla buluşmak bizleri son derece mutlu etti” dedi.



“Kucaklaştık ve özlem giderdik”

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine yerleşen Arvasi ailesi mensubu olan Nesim Arvas ise, Beruk ve Arvasi aileleri arasındaki bağı, dedeleri Seyyid Hacı Kasım Bağdadi’nin Seyahatnamesinden de teyit ettiklerini ifade ederek, “İki aile arasındaki yaklaşık 700 yıllık bu ayrılığın, bundan sonra ziyaretlerle telafi edilmesini diliyorum. Aile şeceresini inceledikten sonra büyük dedemizin bir kardeşinin olduğunu öğrendim. Bu beni son derece mutlu etti. Oradaki aile büyükleri ile iletişime geçtik. Arvasi ailesinin bazı fertleriyle Siirt’in Pervari ilçesinde bulunan Karasungur (Beruk) köyüne gelerek buradaki akrabalarımızla görüştük ve hasret giderdik. Burada bulunan dedemiz Seyyid Ahmed Hazretlerinin türbesini ziyaret ettik. Buluşmayı anlattığımız birçok akrabamızın buradaki akrabalarımızdan haberlerinin olmadıklarını öğrendik. Bu vesileyle iletişime geçeceklerini ifade ettiler. Burada ata yurdumuzdaki akrabalarımız tarafından sevinçle karşılandık, kucaklaştık ve özlem giderdik. Buradaki aile fertleriyle bir araya gelerek geçmiş ile ilgili büyüklerimizin anlatımlarını paylaştık” diye konuştu.

VAN 30 Eylül 2019 Pazartesi İMSAK 04:33

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