Kafes avcılarına 11 bin 260 TL ceza

Van merkez Edremit ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında kaçak keklik avlayan 2 kişiye toplam 11 bin 260 TL idari para cezası kesilirken, 12 Kınalı Keklik ve tuzaklama malzemesine el konuldu.

Edremit Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında bir kamyonette arama yaptı. Yapılan aramada kafes avcılığı yapan ve aracın bagaj kısmında ki kafeslerde 12 Kınalı Keklik ve tuzaklama malzemesi bulundurduğu tespit edildi. Keklikler ve kafeslerde el konulurken, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından kafes avcılığı yapan B.G. ve E.G. simli şahıslara 7 bin 960 TL tazminat ve 3 bin 300 TL idari para cezası verildi. Yetkililer, başarılı çalışmalarından dolayı polis ekiplerine teşekkür ettiler.

VAN 06 Ekim 2019 Pazar İMSAK 04:38

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