VASKİ, ‘185 Çağrı ve Çözüm Merkezi’yle 7/24 hizmette

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı 185 Çağrı ve Çözüm Merkezi, 7/24 kesintisiz hizmet sunuyor.

En son teknolojiyle donatılmış merkezde halktan gelen talep, temenni ve şikâyetler anında değerlendirilerek çözüme kavuşturuluyor. Daha önce sadece arıza bildirim merkezi olarak bilinen 185 Çağrı ve Çözüm Merkezi, artık abone işlemleri de yapmaya başladı. Böylece vatandaşların zaman kaybı önlenerek, çok kısa sürede işlemlerinin yapılmasına imkân tanındı.

Ücretsiz olan 185 Çağrı ve Çözüm Merkezine son üç ay içinde 64 bin 529 çağrı bırakıldı. Üç vardiya halinde 15 personelle çalışan merkezin çağrıları karşılama oranı ise yüzde 63’den yüzde 95 seviyesine çıkarılarak sorunların çözümünde büyük mesafeler alındı. Ayrıca merkezde vatandaşların memnuniyetine yönelik anketler de düzenlenerek bu doğrultuda yeni çözümler üretiliyor.

Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı danışma bankosunda ise kuruma gelen vatandaşların birimlere yönlendirmesinde yardımcı olunarak, büyük kolaylıklar sağlanıyor.

Her ilçede kurulması planlanan halkla ilişkiler bürosu vasıtasıyla bürokratik işlemlerin de en aza indirilmesi için çalışmalar yapılıyor.

VAN 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:43

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