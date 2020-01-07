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Türkiye’nin bilimsel ilk sanal herbaryumu ‘VANF’ açıldı

İHA

Türkiye’nin bilimsel ilk sanal herbaryumu ‘VANF’ açıldı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Fen Fakültesi bünyesinde oluşturulan VANF Sanal Herbaryumunun açılışı gerçekleşti.
Cengiz Andiç Kültür Merkezinde düzenlenen açılış programında konuşan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, VANF Sanal Herbaryumun 1995'te üniversitenin Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyelerinin başlatmış olduğu bir çalışma olduğunu ifade ederek, “Özellikle çok uzak ülkelerden buraya, Van'ın bitki örtüsünü çalışmak için çok ciddi sayıda turist geldi. Birçok bilim insanı da turist kimliğiyle gelip bu bölgede bu bitkileri götürdüklerini duyduğumuzda, bu işin ne kadar ehemmiyetli olduğunu anlamış olduk. Hakikatten çok önemli bir çalışma. Üniversitemizde her alanda başarılı olamayız, ama bazı alanlarda öne çıkmak durumdayız” dedi.
Prof. Dr. Nazif Demirkuş’un bu çalışmayı 20002002 yılları arasında başlattığına vurgu yapan Şevli, “Şu an Türkiye'nin en büyük üçüncü herbaryumuna sahibiz. Ankara'da 200 bin, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde 92 bin, bizde de 86 bin bitki örneği var. Hocalarımızın bilim, ilim adına bizden bir şeyler istemesi halinde biz her türlü desteği vereceğiz" ifadelerini kullandı.
YYÜ eski Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal ise, VANF Sanal Herbaryumunun YYÜ ve Van için çok önemli olduğunu ifade ederek, herbaryumun açılışında emeği geçenlere teşekkür etti.
Van YYÜ Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fevzi Özgökçe’nin “Dünden Bugüne VANF Herbaryumu” adlı sunumu ile devam eden programda, Van Flora Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Prof. Dr. Nasip Demirkuş da 20002002 yıllarında geliştirdiği ulusal incelemesiz ve uluslararası incelemeli patentli ışık kutusu hakkında bilgi vererek, VANF Sanal Herbaryumunun kuruluşunu ve web sayfasını tanıttı.
Konuşmaların ardından protokol, Van Flora Araştırma ve Uygulama Merkezinde hayata geçirilen VANF Sanal Herbaryumun açılışını gerçekleştirdi.

VAN

07 Ocak 2020 Salı

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