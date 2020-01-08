Başkale’deki çocuklara trafik kuralları tiyatro oyunuyla öğretiliyor

Van’ın Başkale ilçesindeki okulöncesi ve ilkokul öğrencilerine yönelik sahnelenen tiyatro oyunlarıyla trafik kuralları anlatılıyor.

Başkale Belediyesi tarafından organize dilen ve Kız Meslek Lisesi öğrencileri tarafından kırsal mahalle okullarında trafik kurallarını anlatan tiyatro oyunu sahneleniyor. Başkale Kaymakamı Asım Solak’ın eşi Esra Solak ve Başkale Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri ile lise öğrencileri, ilçeye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Erek Mahallesi İlkokulunu ziyaret etti. Burada trafik kuralları, saygı ve hoşgörü konularının tiyatro oyunuyla anlatılması büyük beğeni kazanırken, yaş pastanın kesilmesiyle program tamamlandı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, öğrencileri hem eğlendirmeyi hem de trafik kurallarını öğretmeyi amaçladıklarını söyledi.

Başkale Kız Meslek Lise 11. Sınıf Moda Tasarım Bölümü öğrencisi Rojin Başaran ise, tiyatro gösterilerini severek yaptıklarını belirterek, “Buradaki amacımız çocuklara trafik kullarını anlatmak. Kötülere değil de iyilere yöneltmek istiyoruz. Bunu yaparken de çocukları sevindirmek istiyoruz. Buraya geldiğimiz için çok mutluyuz. Tekrardan buraya uğramayı çok istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkale Kız Meslek Lise 11. Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Evin Atli da, yaptıkları etkinlikle çocuklara trafik kurallarını öğretmeyi amaçladıklarını belirterek, “Çünkü trafik kuralları hayatımızı etkiliyor. Çocuklar bu gösterimizle trafik kurallarını öğrenmiş oluyor” dedi.

VAN 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 05:50

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