İnşaat alanında çıkan yangın itfaiyeyi alarma geçirdi

Van merkez İpekyolu ilçesinde bir inşaat alanında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, mahallede korku dolu anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre yangın, İpekyolu ilçesine bağlı Halilağa Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta meydana geldi. İnşaat alanından dumanların yükseldiğini gören bekçi, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesi İpekyolu Grup Amirliği ekipleri, çevre güvenliği alarak yangına müdahale etti. Çevredeki diğer konteynırlara ve inşaat malzemelerine sıçramadan söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi.

VAN 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 05:49

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