Çığ felaketinde yaralananlar psikolojik destek de alıyor

VAN'ın Bahçesaray ilçesi karayolunda 4 ve 5 Şubat tarihlerinde düşen, 41 kişinin hayatını kaybettiği 84 kişinin de yaralı olarak kurtulduğu çığ felaketinde yaralar sarılmaya çalışılıyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Yrd. Doç. Dr. Ümit Haluk İliklerden, halen hastanede tedavi gören 14 yaralının aynı zamanda psikolojik destek de aldıklarını söyledi.

VanBahçesaray karayolunda 45 Şubat tarihlerinde meydana gelen 2 çığ faciasında 41 kişi hayatını kaybetmiş, 84 kişi de yaralı olarak kurtulmuştu. Yaralılardan bir kısmı tedavilerinin ardından taburcu olurken 14 yaralının da Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ndeki tedavileri devam ediyor. Çığ felaketinde yaralanan Güvenlik Korucusu Servet Yerim, yaşadığı dehşet anlarını anlattı.

`ATEŞİN BİZİ FIRLATTIĞINI HATIRLIYORUM´

Güvenlik korucuları olarak sabah bölgeye gittiklerini belirten Yerim, "Oraya gittiğimizde bize `beklemede kalın´ dediler. Birkaç saat beklemede kaldıktan sonra AFAD ekibiyle birlikte oraya indik. Yaklaşık 1,5 saat o bölgede arama yaptık. Hava şartları nedeniyle hiçbir şey görünmüyordu. Sonra bizi yukarı çıkarttılar. Yukarıya geldiğimizde korucular ateş yaktılar. Biz ateşin başındaydık. Ve o an tek hatırladığım ateşin bizi fırlattığını hatırlıyorum. Çığın altında ne kadar kaldığımı hatırlamıyorum" diye konuştu.

`ATEŞİN BAŞINDAYKEN ÇIĞ GELDİ´

YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde tedavi gören yaralılardan Mehmet Selim Gültepe ise bölgeye gittiklerinde çok fazla fırtına olduğunu ve oradaki arkadaşları kurtarmak istediklerini söyledi. Gültepe, "Arkadaşları kurtarmak istedik. Orada ateş yakmışlardı ısınmak için ateşin başındaydık. Daha sonrasını hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Saat 12.00 sıralarında çığ düştü gözümü açtığımda akşam saat 17.00´ydi ve yoğun bakımdaydım. Büyük bir felaketti" diye konuştu.

Çığın düştüğü gün bölgede 150´den fazla kişinin bulunduğunu belirten yaralılardan Adil Kamaç ise arama çalışmalarının olduğu aşağı tarafta olduğunu daha sonra ısınmak için ateş başına geçtiklerini söyledi. Bu sırada büyük bir gürültü ile çığın geldiğini anlatan Kamaç, " Daha sonra çığ bizi alıp götürdü. Orada, 150´den fazla kişi vardı. Bazıları da soğuktan fırtınadan araçlarına binmişti" dedi.

`YARALILAR PSİKOLOJİK TEDAVİ DE GÖRÜYOR´

Çığ altından yaralı olarak kurtulanların hastanedeki tedavileri devam ederken, yaralılar aynı zamanda psikolojik destek de alıyor. Van YYÜ Psikiyatri Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Faruk Kurhan, "Doğal afetlerde genel itibariyle bazı belirtiler oluyor. Aşırı korkma, dona kalma, şaşkınlık kafa karışıklığı, uyuyama gibi birtakım belirtiler görebiliyoruz ilk etapta. Bu belirtilerin 2 hafta içinde azalarak kaybolmasını bekliyoruz. Bize başvuranların çoğunda akut stres bozukluğu belirtileri vardı. Bizde bu yaralılara psikolojik destek verdik. Tabi ki takiplerimiz devam edecek. Ama bu belirtilerin devam ettiği yaralılar var ise bunların da destek almaları gerekiyor. Bizde bunları takip edip belli aralıklarla kliniğimize çağırıp psikolojik destek vereceğiz" dedi.

EZİLME SENDROMU İÇİN YAKIN TAKİP

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Başhekimi Yrd. Doç. Dr. Ümit Haluk İliklerden, 2 çığ felaketinde 28 yaralıyı hastanede tedavi altına aldıklarını, yaralılardan 20'sinin ise başarıyla tedavilerini yapıp taburcu ettiklerini, 8 hastanın da tedavilerinin devam ettiğini söyledi. Şu anda yoğun bakımda yaralının bulunmadığını anlatan Başhekim Yrd. Doç. Dr. İliklerden, şöyle konuştu:

"Aynı zamanda hastalarımızın yaşamış olduğu büyük felaketten ötürü stres bozuklukları nedeniyle de her hastamızın psikolojik tedavileri ve takipleri de yapıldı. Aynı zamanda depremde de yaşadığımız bu tür göçük altında kalma durumlarında yaşadığımız (crush) ezilme sendromu dediğimiz sendromlar nedeniyle de Dahiliye Nefroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç Dr. Yasemin Soyaral hocamız eşliğinde, bu hastalarımızda bu sendrom nedeniyle böbrek yetmezliği gelişmemesi için sıkı takipleri yapıldı"



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