Çığ felaketinde yaralananlar psikolojik destek de alıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Çığ felaketinde yaralananlar psikolojik destek de alıyor

DHA

VAN'ın Bahçesaray ilçesi karayolunda 4 ve 5 Şubat tarihlerinde düşen, 41 kişinin hayatını kaybettiği 84 kişinin de yaralı olarak kurtulduğu çığ felaketinde yaralar sarılmaya çalışılıyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Yrd. Doç. Dr. Ümit Haluk İliklerden, halen hastanede tedavi gören 14 yaralının aynı zamanda psikolojik destek de aldıklarını söyledi.

VAN'ın Bahçesaray ilçesi karayolunda 4 ve 5 Şubat tarihlerinde düşen, 41 kişinin hayatını kaybettiği 84 kişinin de yaralı olarak kurtulduğu çığ felaketinde yaralar sarılmaya çalışılıyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Yrd. Doç. Dr. Ümit Haluk İliklerden, halen hastanede tedavi gören 14 yaralının aynı zamanda psikolojik destek de aldıklarını söyledi.
VanBahçesaray karayolunda 45 Şubat tarihlerinde meydana gelen 2 çığ faciasında 41 kişi hayatını kaybetmiş, 84 kişi de yaralı olarak kurtulmuştu. Yaralılardan bir kısmı tedavilerinin ardından taburcu olurken 14 yaralının da Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ndeki tedavileri devam ediyor. Çığ felaketinde yaralanan Güvenlik Korucusu Servet Yerim, yaşadığı dehşet anlarını anlattı.
`ATEŞİN BİZİ FIRLATTIĞINI HATIRLIYORUM´
Güvenlik korucuları olarak sabah bölgeye gittiklerini belirten Yerim, "Oraya gittiğimizde bize `beklemede kalın´ dediler. Birkaç saat beklemede kaldıktan sonra AFAD ekibiyle birlikte oraya indik. Yaklaşık 1,5 saat o bölgede arama yaptık. Hava şartları nedeniyle hiçbir şey görünmüyordu. Sonra bizi yukarı çıkarttılar. Yukarıya geldiğimizde korucular ateş yaktılar. Biz ateşin başındaydık. Ve o an tek hatırladığım ateşin bizi fırlattığını hatırlıyorum. Çığın altında ne kadar kaldığımı hatırlamıyorum" diye konuştu.
`ATEŞİN BAŞINDAYKEN ÇIĞ GELDİ´
YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde tedavi gören yaralılardan Mehmet Selim Gültepe ise bölgeye gittiklerinde çok fazla fırtına olduğunu ve oradaki arkadaşları kurtarmak istediklerini söyledi. Gültepe, "Arkadaşları kurtarmak istedik. Orada ateş yakmışlardı ısınmak için ateşin başındaydık. Daha sonrasını hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Saat 12.00 sıralarında çığ düştü gözümü açtığımda akşam saat 17.00´ydi ve yoğun bakımdaydım. Büyük bir felaketti" diye konuştu.
Çığın düştüğü gün bölgede 150´den fazla kişinin bulunduğunu belirten yaralılardan Adil Kamaç ise arama çalışmalarının olduğu aşağı tarafta olduğunu daha sonra ısınmak için ateş başına geçtiklerini söyledi. Bu sırada büyük bir gürültü ile çığın geldiğini anlatan Kamaç, " Daha sonra çığ bizi alıp götürdü. Orada, 150´den fazla kişi vardı. Bazıları da soğuktan fırtınadan araçlarına binmişti" dedi. 
`YARALILAR PSİKOLOJİK TEDAVİ DE GÖRÜYOR´
Çığ altından yaralı olarak kurtulanların hastanedeki tedavileri devam ederken, yaralılar aynı zamanda psikolojik destek de alıyor. Van YYÜ Psikiyatri Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Faruk Kurhan, "Doğal afetlerde genel itibariyle bazı belirtiler oluyor. Aşırı korkma, dona kalma, şaşkınlık kafa karışıklığı, uyuyama gibi birtakım belirtiler görebiliyoruz ilk etapta. Bu belirtilerin 2 hafta içinde azalarak kaybolmasını bekliyoruz. Bize başvuranların çoğunda akut stres bozukluğu belirtileri vardı. Bizde bu yaralılara psikolojik destek verdik. Tabi ki takiplerimiz devam edecek. Ama bu belirtilerin devam ettiği yaralılar var ise bunların da destek almaları gerekiyor. Bizde bunları takip edip belli aralıklarla kliniğimize çağırıp psikolojik destek vereceğiz" dedi.
EZİLME SENDROMU İÇİN YAKIN TAKİP
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Başhekimi Yrd. Doç. Dr. Ümit Haluk İliklerden, 2 çığ felaketinde 28 yaralıyı hastanede tedavi altına aldıklarını, yaralılardan 20'sinin ise başarıyla tedavilerini yapıp taburcu ettiklerini, 8 hastanın da tedavilerinin devam ettiğini söyledi. Şu anda yoğun bakımda yaralının bulunmadığını anlatan Başhekim Yrd. Doç. Dr. İliklerden, şöyle konuştu:
"Aynı zamanda hastalarımızın yaşamış olduğu büyük felaketten ötürü stres bozuklukları nedeniyle de her hastamızın psikolojik tedavileri ve takipleri de yapıldı. Aynı zamanda depremde de yaşadığımız bu tür göçük altında kalma durumlarında yaşadığımız (crush) ezilme sendromu dediğimiz sendromlar nedeniyle de Dahiliye Nefroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç Dr. Yasemin Soyaral hocamız eşliğinde, bu hastalarımızda bu sendrom nedeniyle böbrek yetmezliği gelişmemesi için sıkı takipleri yapıldı"

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyaliz hastası, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı
YEREL HABERLER Diyaliz hastası, askeri helikopterle hastaneye ...
Diyaliz hastası askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı
YEREL HABERLER Diyaliz hastası askeri helikopterle hastaneye ...
Çatak-Bahçesaray karayolundaki çığ temizleme çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Çatak-Bahçesaray karayolundaki çığ temizleme ...
Çığ faciasında 8 akrabasını kaybetti, kendisi yaralı kurtuldu
YEREL HABERLER Çığ faciasında 8 akrabasını kaybetti, kendisi yaralı ...
Ekipler facia bölgesine ulaşmaya çalışıyor
YEREL HABERLER Ekipler facia bölgesine ulaşmaya çalışıyor
Van'da 142 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Van'da 142 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
Meteorolojiden buzlanma ve çığ uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden buzlanma ve çığ uyarısı
Van'da okullar tatil edildi
YEREL HABERLER Van'da okullar tatil edildi
Van’da okullar tatil edildi
YEREL HABERLER Van’da okullar tatil edildi
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya suç duyurusu
YEREL HABERLER KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya suç duyurusu
Van- Çatak karayolu, çığ nedeniyle kapalı tutuluyor (2)
YEREL HABERLER Van- Çatak karayolu, çığ nedeniyle kapalı tutuluyor ...
Çatak yolu 3 gün sonra ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Çatak yolu 3 gün sonra ulaşıma açıldı
Vali Bilmez Bahçesaray yolunda
YEREL HABERLER Vali Bilmez Bahçesaray yolunda
(Görüntülü) Van-Çatak karayolu, çığ nedeniyle kapalı tutuluyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Van-Çatak karayolu, çığ nedeniyle kapalı ...
Çığ bölgesindeki hastalar askeri helikopterle sevk ediliyor
YEREL HABERLER Çığ bölgesindeki hastalar askeri helikopterle sevk ...
Çığ altındaki itfaiye erinin yürek yakan hikayesi Babalık izninden döndüğü gün çığ altında kaldı
YEREL HABERLER Çığ altındaki itfaiye erinin yürek yakan ...
İpekyolu Belediyesinden sağlık hizmeti
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesinden sağlık hizmeti
Van-Çatak karayolu, çığ nedeniyle kapalı tutuluyor
YEREL HABERLER Van-Çatak karayolu, çığ nedeniyle kapalı tutuluyor
Van’da su ürünleri toplantısı
YEREL HABERLER Van’da su ürünleri toplantısı
Van Gölü sahilleri buz kesti Yoğun kar yağışının ardından kentte etkili olan dondurucu soğuk nedeniyle sahildeki banklar buzla kaplandı
YEREL HABERLER Van Gölü sahilleri buz kesti Yoğun kar yağışının ...
Van Valisi Bilmez, çığ bölgesinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Van Valisi Bilmez, çığ bölgesinde incelemelerde ...
Çatak'taki çığ bölgelerinde çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Çatak'taki çığ bölgelerinde çalışmalar sürüyor
Edremit Belediyesi Çağrı Merkezi hizmete girdi
YEREL HABERLER Edremit Belediyesi Çağrı Merkezi hizmete girdi
Çığ bölgesinde iş makineleri dondu 3 gündür ulaşımın sağlanamadığı Van-Çatak kara yolunda çalışmalar devam ediyor Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez: “Umudumuz bugün teknik ekibimizin alanda kurtarma çalışmalarını yapmalarıdır” “Bu gece bu bölge eksi 35 dereceyi buldu. İş makinelerimizin çoğu dondu”
YEREL HABERLER Çığ bölgesinde iş makineleri dondu 3 gündür ulaşımın ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X