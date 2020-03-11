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Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda Kadınlar Günü etkinliği

İHA

Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda İpekyolu İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliği ile kadın hükümlü ve tutuklulara yönelik Dünya Kadınlar Günü kutlama etkinliği düzenlendi.

Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda Kadınlar Günü etkinliği

Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda İpekyolu İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliği ile kadın hükümlü ve tutuklulara yönelik Dünya Kadınlar Günü kutlama etkinliği düzenlendi.
Etkinliğe Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Lütfü Boyalı, İnfaz Hakimi Fatma Aydın, Ceza İnfaz Kurumlarından sorumlu Cumhuriyet Savcısı Soner Erden, Gençlik ve Spor İI Müdürü Nevzat İnanç, Ceza İnfaz Kurumları İzleme Kurulu Başkanı Lütfü Polat, ceza infaz kurumu müdürleri, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü ve çalışanları, İpekyolu İlçe Gençlik Merkezi Müdürü, kurum personelleri ve hükümlü tutuklular katıldı. Etkinlikte konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Adalet Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde İpekyolu İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından ceza infaz kurumunda farklı alanlarda sportif çalışmalara destek verildiğini belirterek, kurumlarda yürütmüş oldukları çalışmalara ve desteklerinin artarak devam edeceğini söyledi. Dünya Kadınlar Günü’nün bir güne sığmayacağım dile getiren İnanç, her günün Kadınlar Günü kabul edilerek gerekli değerin verilmesi gerektiğini ifade ederek, kadın hükümlü ve tutukluların gününü kutladı.
Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez de, ceza infaz kurumlarının hükümlüleri topluma yeniden kazandırma sürecinde çağdaş infaz anlayışının gereği olarak aslında birer eğitim kurumu olduğunu söyledi. Hükümlü ve tutuklulara yönelik eğitim programları ve sosyal kültürel etkinliklerin özenle yürütüldüğünü belirten Dönmez, bu çalışmalar içerisinde kadınının toplumsal hayattaki yerini göz önüne alarak kadın hükümlü ve tutuklulara yönelik ayrıca hassasiyet ile durulduğunu kaydetti. Kurum personeli ve kadın hükümlü tutukluların gününü kutlayan Dönmez, programa katkı sağlayan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü heyetine teşekkür etti.
Kadın hükümlü ve tutuklulara moral desteği vermek amacıyla Van Kuaförler Odası Başkanı ve üyeleri tarafından etkinlik öncesinde cilt ve saç bakımı yapıldı.
Etkinliğe katılan protokol üyeleri tarafından kadın hükümlü ve tutuklulara çiçek takdim edilirken, İnfaz Hakimi Fatma Aydın ve kurumda bulunan en eski kadın hükümlü tarafından sembolik pasta kesimi yapıldı.
İpekyolu İlçe Gençlik Merkezi Müzik Ekibi ve T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu hükümlülerinden oluşan koro tarafından halk müziği eserleri seslendirildi. Halaylar ve oyun havalarıyla devam eden etkinlikte kadın hükümlü ve tutuklular doyasıya eğlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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