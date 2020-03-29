Van'da 2 mahalle ve 2 mezrada uygulanan karantina devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Van'da 2 mahalle ve 2 mezrada uygulanan karantina devam ediyor

DHA

Van'da 2 mahalle ve 2 mezrada uygulanan karantina devam ediyor


Behçet DALMAZOrhan AŞAN/VAN, (DHA) VAN'ın Çaldıran ilçesine bağlı Hanköy Mahallesi'nin ardından Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi ile Çatak ilçesine bağlı 2 mezra, dün akşam saatleri itibariyle koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı. Jandarma ekipleri karantinaya alınan mahalle ve mezralarda önlem alarak, araçların giriş ve çıkışlarına izin vermiyor.
Van'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesine bağlı Hanköy Mahallesi'nin ardından İran sınırındaki Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi ile Çatak ilçesine bağlı Alacayer Mahallesi'nin Çemik ve Tellikaya mezraları da dün akşam saatlerinden itibaren koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı. Güvenlik güçleri, karantinaya alınan bölgelerde yolları keserek, giriş çıkışlara izin vermedi. Mahalle ve mezraların, İstanbul'dan akrabalarının yanına gelen iki kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alındığı öğrenildi. Dışarıdan gelen kişilerin mahallede temas ettiği kişiler ise tek tek tespit edilerek sağlık taramasından geçirildi. Mahalle ve mezralardaki karantinanın 14 gün süreceği belirtildi.
Bu arada Van kent merkezi ve ilçelerinde, koronavirüs önlemleri kapsamında belediyelerin dezenfeksiyon çalışmaları da devam ediyor. DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN
2020-03-29 11:15:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Van'da 2 mahalle ve 2 mezrada uygulanan karantina devam ediyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Van'da 2 mahalle ve 2 mezrada uygulanan ...
(Görüntülü) VAN - 'Bozo' ile aramada otomobil zulasından 3 kilo eroin çıktı
YEREL HABERLER (Görüntülü) VAN - 'Bozo' ile aramada otomobil ...
Bahçesaray'da korona virüs tedbirleri
YEREL HABERLER Bahçesaray'da korona virüs tedbirleri
'Bozo' ile aramada otomobil zulasından 3 kilo eroin çıktı
YEREL HABERLER 'Bozo' ile aramada otomobil zulasından 3 kilo eroin ...
Van’da eroin operasyonu
YEREL HABERLER Van’da eroin operasyonu
Vanlı sanatçıdan evde tiyatro hizmeti
YEREL HABERLER Vanlı sanatçıdan evde tiyatro hizmeti
Meteorolojiden kuvvetli yağış ve çığ uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden kuvvetli yağış ve çığ uyarısı
Erciş Kaymakamı Mehmetbeyoğlu öğrencilerin televizyon talebini yerine getirdi
YEREL HABERLER Erciş Kaymakamı Mehmetbeyoğlu öğrencilerin televizyon ...
Van'da bir mahalle ve 2 mezra daha karantinaya alındı
YEREL HABERLER Van'da bir mahalle ve 2 mezra daha karantinaya alındı
Van'da bir mahalle ve 2 mezra daha karantinaya alındı.
YEREL HABERLER Van'da bir mahalle ve 2 mezra daha karantinaya alındı. ...
MHP Van il başkanı Göngüralp’ten ekmek zammına tepki
YEREL HABERLER MHP Van il başkanı Göngüralp’ten ekmek zammına tepki
Van’da 1 mahalle ile 2 mezra karantina altın alındı
YEREL HABERLER Van’da 1 mahalle ile 2 mezra karantina altın alındı
Çaldıran belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarını aralıksız yürütüyor
YEREL HABERLER Çaldıran belediyesi korona virüs tedbirleri ...
(Görüntülü) Askerler yaşlılar için odun kırıp, ihtiyaçlarını giderdi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Askerler yaşlılar için odun kırıp, ...
Askerler 'Vefa' için odun kırdı
YEREL HABERLER Askerler 'Vefa' için odun kırdı
Odun kıran askerler gönüllere taht kurdu
YEREL HABERLER Odun kıran askerler gönüllere taht kurdu
Ercişli fırıncı, çağrılara "Evde kal" yazılı ekmekleriyle destek veriyor
YEREL HABERLER Ercişli fırıncı, çağrılara "Evde kal" yazılı ...
CHP Van İl Başkanı Kurukçu'dan halk ekmek için destek
YEREL HABERLER CHP Van İl Başkanı Kurukçu'dan halk ekmek için destek
Özalp'ta cadde ve sokaklar deterjanlı suyla yıkandı
YEREL HABERLER Özalp'ta cadde ve sokaklar deterjanlı suyla yıkandı
Şehirlerarası seyahat izinleri için komisyon oluşturuldu
YEREL HABERLER Şehirlerarası seyahat izinleri için komisyon ...
Merkez ilçe belediye başkanları fırıncıların ekmek zammını kınadı
YEREL HABERLER Merkez ilçe belediye başkanları fırıncıların ekmek ...
(Görüntülü) ÇALDIRAN'DA HAN MAHALLESİ KARANTİNA ALTINDA-4 (MAHALLE İÇİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER))
YEREL HABERLER (Görüntülü) ÇALDIRAN'DA HAN MAHALLESİ KARANTİNA ...
Van'da İran sınırındaki bir mahalle karantinaya alındı (2)
YEREL HABERLER Van'da İran sınırındaki bir mahalle karantinaya ...
Korona virüs nedeniyle karantinaya alınana mahalleye jandarmadan tedbir
YEREL HABERLER Korona virüs nedeniyle karantinaya alınana mahalleye ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X