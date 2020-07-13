Van Büyükşehir Belediyesi briketçiler sitesinin yolunu asfaltladı

Van Büyükşehir Belediyesi, Seyrantepe Mahallesi’nde bulunan briketçiler sitesinin yolunu asfaltladı.

Van Büyükşehir Belediyesi, meslek gruplarının yoğun olduğu ticari alanlara yönelik yol çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ekipleri, Tuşba Belediyesinin sorumluluk alanında bulunan briketçiler sitesinin yolunu sıcak asfaltla buluşturdu. Van Büyükşehir Belediyesinin kendi iş gücü ile yaptığı çalışma yaklaşık bir hafta sürdü. Çalışma ile birlikte yaklaşık 7 yıldır yapılmayan bin 300 metrelik yol 10 metre genişlikte yapılarak hizmete açıldı.

Briketçiler sitesi esnafı ise özverili çalışmalarından dolayı Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

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