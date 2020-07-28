Edremit Belediyesi engelleri bir bir kaldırıyor Edremit Belediyesi engellilerin umudu oldu

Van’ın Edremit Belediyesi, evine giriş ve çıkışlarda büyük sıkıntı yaşayan iki engelli vatandaşın isteği doğrultusunda iki ayrı noktada engelli rampası ve kilit taşı çalışması yaparak sıkıntıyı ortadan kaldırdı.

Edremit ilçesine bağlı Selahattin Eyyübi Mahallesi Aydınlar Sokak’ta ikamet eden ve yardım almadan evine girmekte sorunlar yaşayan engelli vatandaşın yardımına Edremit Belediyesi koştu. Mağduriyetlerin giderilmesi noktasında Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’ın talimatıyla Fen işleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Alanda incelemelerde bulunan ekipler, patika yolu kilit taşlarıyla döşeyerek engelli vatandaşın rahat girip çıkacağı bir alana dönüştürdü.

Aynı sıkıntılardan muzdarip olan Yeni Mahalle Hira Camisi karşısında ikamet eden engelli vatandaş için de çalışma başlatan ekipler, burada da engelli rampası yaparak hazır hale getirdi. Her iki çalışmayla engelli vatandaşların yüzlerini bayram öncesi güldüren Edremit Belediyesinin kalplere dokunan çalışması çevredeki vatandaşlardan da takdirle karşılandı.

Taleplerinin hemen yerine getirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren engelli vatandaşlar, gerek patika yolun gerekse de rampanın yapılmasından dolayı Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’a teşekkür etti.

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