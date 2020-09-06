Polis, cenaze töreni sırasında anons yaparak vatandaşları uyardı

Erdoğan: Söylüyoruz ama tüm yurtta salgın tedbirlerine uyulmuyor

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Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)VAN´ın Erciş ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında, Seyit Muhammet Kabristanı'nda yapılan cenaze defin töreni sırasında, cenazeye katılan vatandaşları sosyal mesafe ve maske takma konusunda anonslar yaparak uyardı.

İlçede, 16 çocuk ve 100 torun sahibi Kemal Işık (86), dün gece hayatını kaybetti. Cenaze defin töreninde, ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sıkı denetimlerde bulundu. Cenaze defin töreninde hazır bulunan polis, ekip arabasından sosyal mesafe kurallarına uyulması ve maske takılması konusunda sık sık anonslar yaparak, cenazeye katılanları uyardı. Hayatını kaybeden Kemal Işık´ın oğlu, Seyithan Işık, "Babamızı dün gece kaybettik. Tabi babamın hayatını kaybettiğini duyan akrabalarımız gelmiş. Bugün burada polis kardeşlerimiz anonslar yaparak cenazeye katılanları uyardı. Bu pandemi döneminde hep birlikte duyarlılık gösterip, görevlilere yardımcı olmamız lazım. Bu hepimizin hayatını ve sağlığını ilgilendiren önemli bir konu" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL

2020-09-06 10:32:34



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