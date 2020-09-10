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(Özel) Vanlı dağcılardan 15 gün içerisinde ikinci Ağrı Dağı tırmanışı 15 yaşındaki Nergiz Viyan, 5 bin 137 metrelik rakımıyla Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı’nın 4 bin 200 rakımına tırmandı

İHA

(Özel) Vanlı dağcılardan 15 gün içerisinde ikinci Ağrı Dağı tırmanışı 15 yaşındaki Nergiz Viyan, 5 bin 137 metrelik rakımıyla Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı’nın 4 bin 200 rakımına tırmandı

Vadi Doğa Sporları Kulübüne üye 12 dağcı, 5 bin 137 metrelik rakımıyla Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı’na 15 gün içerisinde ikinci kez tırmandı.
Vadi Doğa Sporları Kulübüne üye 12 dağcı, 15 gün içerisinde ikinci kez Ağrı Dağı’na tırmandı. 15 yaşındaki Nergiz Viyan, 5 bin 137 metrelik rakımıyla Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı’nın 4 bin 200 rakımına tırmandı.
Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, “İçimizde bir Ağrı var dedik ve 15 günde ikinci defa Türkiye’nin en yüksek noktasına çıkmak için 12 kişilik bir ekip olarak yola çıktık. Kulübümüzün 6. Ağrı Dağı tırmanışı ve bu yıl 15 gün içinde ikinci zirve tırmanışımızı gerçekleştirdik. Tevafuk mu diyelim her iki tırmanışımızda da iki üyemizin doğum gününe denk geldi ve buzulda arkadaşımızın doğum gününü ikinci Ağrı Dağı tırmanışında doğum gününü kutladık. En küçük dağcımız 15 yaşında Nergiz Viyan başarılı bir şekilde bizimle beraber kendi kamp yükünü taşıyarak zirve tırmanışını gerçekleştirdi. Ağrı dağı tırmanışı üç etaptan oluşuyor. Birinci etap, Çevirme köyünden başlayarak 4 saatte kamp yükünüzle 3 bin 200 kampına vardık. Kampımızı kurarak sabahladık. ikinci etap ise daha dik olan parkur üç saatlik tırmanış ile 4 bin 200 rakımlı kampına ulaştık. Kampımızı kurduk zirve tırmanışı için erken uyuduk. Gece saat 02:20’de zirve tırmanışı başladı. Saat 07:00’da zirveye ulaştık. Zirve mutluluğunu yaşayan ekibimiz burada hatıra fotoğrafı çektikten sonra inişe geçtik. Zirve çok soğuk ve sert bir rüzgar vardı. Aynı gün etkinliğin başladığı yere kadar indik ve aracımızla Van’a dönüşümüz başladı" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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