Van ekibi Mardin Mezopotamya'yı 3-0'lık skorla geçti

Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, konuk ettiği Mardin Mezopotamya Kadın Voleybol Takımını 30'lık net skorla mağlup etti.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Lig 8. Grup’ta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, sezonun ikinci karşılaşmasında sahasında Mardin temsilcisi Mezopotamya Kadın Voleybol Takımını ağırladı. Maça hızlı başlayan Vanlı kızlar, ilk seti 259 kazandı. Skorda 10 üstünlüğü sağlayan kırmızı siyahlılar ikinci sette de rakibine fırsat vermeyerek aynı skorla durumu 20 yaptı. Son sette Mardin temsilcisinin çabaları sonuç vermeyince Van ekibi 2516'lık skorla parkeden 30 gibi net bir sonuçla ayrıldı.
Ligde maç fazlasıyla puanını 6'ya yükselten Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, 1 Kasım Pazar günü 73 Şırnak Belediyesi Kadın Voleybol Takımına konuk olacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.