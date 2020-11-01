Van Büyükşehir Kadın Voleybol takımı 3'te 3 yaptı

Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, sezonun 3. karşılaşmasında Şırnak Kadın Voleybol Takımını deplasmanda 30'lık net skorla mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Lig 8. Grup’ta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, sezonun 3. karşılaşmasında deplasmanda 73 Şırnak Belediyesine konuk oldu. Maçın başlama düdüğü ile kontrolü elinde tutan kırmızı siyahlılar ilk seti 1325 kazandı. İkinci sette de rakibine çok az şans tanıyan konuk ekip 2025 lik ikinci setle durumu 20 yaptı. Ev sahibi takım son şansı olan 3. seti de 1025 kaybederken Vanlı kızlar 3 puanı 30'la kazandı. Ligde maç fazlasıyla puanını 9’a yükselten Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, sahasında 8 Kasım Pazar günü Mardin Voleybol takımını ağırlayacak.

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