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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Urartu Göz’de botoks uygulamaları başarıyla yapılıyor

İHA

Urartu Göz’de botoks uygulamaları başarıyla yapılıyor

Van’da yıllardır sağlık hizmeti sunan Urartu Göz, botoks uygulamalarıyla da vatandaşlara estetik bir görünüm sağlıyor.
Doğu ve güneydoğunun en büyük göz merkezlerinden biri olan Urartu Göz merkezinde 6 hekimle hizmet verdiklerini ifade eden Urartu Göz Kurucu Hekimi Doktor Öğretim Üyesi Atilla Yazıcıoğlu, merkezde birçok spesifik branşın müdahalesini yaptıklarını söyledi. Retinadan lazerle gözlükten kurtarma ameliyatlarına, gözyaşı kanal tıkanıklığı ameliyatından şaşılık ameliyatlarına kadar bir çok alanda sağlık hizmetini sunduklarını belirten Yaızcıoğlu, son iki yıldır yoğun olarak estetik cerrahi ve botoks uygulamaları yaptıklarını ifade etti. Botoks ile doğuştan gelen ve daha sonra yapısal olarak oluşmuş estetik kusurların tedavisini yaptıklarını aktaran Yazıcıoğlu, “Kliniğimize bununla ilgili özel bir birim ve özel bir kat oluşturup; hastalarımıza göz kapağı, göz kapağı çevresi estetik uygulamalarını, kozmetik ürünlerle botoks uygulamalarını ve dolgu uygulamalarını yapmaktayız” dedi.
Estetik işlemlerinin mutlaka hekim kontrolünde yapılması gerektiğini vurgulayan Yazıcıoğlu, “Özellikle ehil olmayan, resmi yetkisi bulunmayan kişilerce yapılan estetik işlemlerden kaçınmak lazım. Kliniğimize bununla ilgili birçok olumsuz geri dönüşümler oldu. Maalesef bu işi piyasada yapan kişilerin tamamına yakını, hekim olmayan kişilerdir. Halbuki göz çevresi ve yüze uygulanan işlemler mutlaka bir hekim kontrolünde yapılması lazım” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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