Van'ın `Mor Menekşeleri´,Türkiye Şampiyonasına hazırlanıyor



Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'ın merkez İpekyolu ilçesindeki Mustafa Cengiz Ortaokulu´nun kız futbol takımı, gösterdikleri performans ve sergiledikleri başarılarıyla kente büyük gurur yaşatıyor. Okulun kız futbol takımını kuran beden eğitimi öğretmeni Ali İhsan Özmen (40), "Erkekler kızlara `Futbol erkek işi', 'Kızlar futboldan ne anlar' gibi cinsiyetçi söylemlerde bulundu. Kız öğrenciler de üzüldü. Bunun üzerine ben de kızlardan oluşan bir futbol takımı kurdum" dedi.

Van'ın İpekyolu ilçesindeki Mustafa Cengiz Ortaokulu bünyesinde kurulan Mor Menekşeler Futbol Takımı'nda oynayan 58 kız öğrencinin hayatı, okulun Beden Eğitimi Öğretmeni Ali İhsan Özmen sayesinde değişti. Özmen, ailelerle görüşüp kızları okula kazandırdıktan sonra aileleri ikna edip sporcu olmalarını da sağladı. Okula kazandırılan Mor Menekşeler Kız Takımı'nın hikayesi ise 2013'te erkek futbol takımının şampiyon olması ve kız öğrencilerin de kutlamaya katılmak istemesiyle başladı. Erkekler kızlara `Futbol erkek işi' dedi. Kız öğrenciler de üzüldü. Buna şahit olan Beden Eğitimi Öğretmeni Özmen kızlardan oluşan 'Mor Menekşeler Kız Futbol Takımı'nı kurdu.

'MOR MENEKŞELERİN BAŞARISI'

Kız futbol takımı, kısa sürede katıldığı maçlarda birçok başarı elde ederken, 2018 yılında yapılan okullar arası Türkiye finalinde de ikinci olmayı başardı. Mor, beyaz ve kırmızıdan oluştuğu için ismi Mor Menekşe konulan takım, bugünlerde önümüzdeki yıl Antalya'da yapılacak olan okullar arası Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor. İpekyolu Belediyesine ait halı sahada yaptıkları antrenmanda göz dolduran kız futbol takımı oyuncuları, top hakimiyetlerinin yanı sıra verdikleri paslar ve attıkları çalımlarla da profesyonel futbolculara taş çıkartıyorlar.

'KIZLAR FUTBOLDAN NE ANLAR' DİYEN ERKEKLERE İNAT BU TAKIMI KURDUK´

2010 yılından beri Mustafa Cengiz Ortaokulu'nda görev yaptığını söyleyen Ali İhsan Özmen, "Bundan 7 yıl önce erkek takımını çalıştırıyordum. Kazandığımız bir maçtan sonra okul bahçesine geldik. Okuldaki kız çocuklarımız bu sevince ortak olmak istediler. Anlamsız bir şekilde erkeklerin tepkisiyle karşılaştılar. 'Erkekler kızlara 'Futbol erkek işi', 'Kızlar ne anlar futboldan' gibi cinsiyetçi söylemlerde bulundular. Ben de acaba bu kız çocukları için ne yapabiliriz' diye düşündüm. Sonra kız futbol takımını kurdum. Kuruluş hikayemiz bu; kadınlar futboldan anlamaz diyenlere tepki olarak kurduk. Son 7 yıldır Van'da herhangi bir takıma yenilmedik. Türkiye ikinciliğimiz, bölge şampiyonluğumuz var. Bu şekilde devam ediyor" dedi.

Takımda oynayan her bir kız çocuğunun ayrı bir hayat hikayesinin olduğunu anlatan Özmen, "Geçmişte insanlar bırakın kız çocuklarını, erkek çocuklarını bile bazı sebeplerden dolayı okutamıyordu. Tek tek evlerine giderek, ikna ettik. Bu şekilde birçok kız çocuğumuzu okula kazandırdık. Bölgede futbol erkek oyunu olarak biliniyor. Biz bu tabuyu yıkmak için elimizden gelen çabayı gösterdik. Bazı öğrencilerimizin velilerine belki defalarca gittik. Bu şekilde bu kızları futbola kazandırdım. Şu an 58 kız futbolcumuz var. 3 ve 4'üncü sınıftan başlayıp bu çocukları eğitiyoruz. Koronavirüs salgını biterse önümüzdeki yıl Antalya'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına katılacağız. Hazırlıklarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Türkiye'de Türk sporunun belki yetiştirmiş olduğu en büyük teknik direktörden biri olan Fatih Terim'le de tanışmak istiyorum" diye konuştu.

'ÇEVREMDEKİLER BENİMLE HEP DALGA GEÇERLERDİ'

Takımda oynayan Deniz Menekliboğa (16) ise, mezun olduğu ortaokulun takımında oynamaya devam ettiğini ve Van Spor Lisesi 11'inci sınıfta okuduğunu ifade ederek "Futbolcu olana kadar birçok zorluk yaşadım. Çünkü bir kitle vardı. 'Kızlar futbol oynayamaz', 'Futbol erkeklerin işi' diyen bir kitle. İster istemez hepimizin ailesi o kitleye uyuyordu. Ben mesela hep futbol oynamak istedim. Ama ailem izin vermiyordu. Bu takım hepimizin ailesi futbola karşıydı. Ali İhsan Hoca gelip, ailemizden izin istedi, ikna etmeye çalıştı. Ailemiz izin verdi, ama yine de akrabalarımızın bizin üzerimizde baskısı vardı ve kızlar futbol oynayamaz diye baskı uyguluyorlardı. Daha sonra katıldığımız maçlarda birçok başarı elde ettik. Türkiye ikincisi olduk. Sonrasında ailem artık sıcak bakmaya başladı ve beni desteklediler. Daha önce bana "Sen kızsın. Senden futbolcu çıkmaz' diyen erkekler bu sefer bana destek vermeye başladılar. Tek hayalim Ali İhsan Hocam gibi iyi bir beden eğitimi öğretmeni olmak ve spora karşı olan aileleri ikna edip, kızları okula kazandırmak" dedi.

`ANTRENMANLARA AİLEMDEN GİZLİ GELİRDİM'

Takım Kaptanı Tuna Kızıltaş da futbola başlama hikayesini şöyle anlattı:

"Bu takıma gelmemiz çok da kolay olmadı. Ali İhsan öğretmenimizin sayesinde geldik. Ailemiz ilk başlarda karşı çıktı. Ben antrenmanlara gelince ailemden gizli gelirdim. Ağabeyim ve diğer aile bireyleri karşı çıkardı. 'Kızlar futbol oynayamaz, kızlar okuyamaz, kızlar kim' diye bize karşı çıkıyorlardı. Okuldaki erkekler de bizimle dalga geçerdi. Ama herkese gösterdik. Ali İhsan hocamız gelip ailemizi ikna etti ve bizi hem okula hem spora kazandırdı. İlk başlarda bize karşı çıkan herkes bu kez bizi tebrik etti" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2020-11-18 09:35:08



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