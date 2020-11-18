Van'ın `Mor Menekşeleri´,Türkiye Şampiyonasına hazırlanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'ın `Mor Menekşeleri´,Türkiye Şampiyonasına hazırlanıyor

DHA

Van'ın `Mor Menekşeleri´,Türkiye Şampiyonasına hazırlanıyor


Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'ın merkez İpekyolu ilçesindeki Mustafa Cengiz Ortaokulu´nun kız futbol takımı, gösterdikleri performans ve sergiledikleri başarılarıyla kente büyük gurur yaşatıyor. Okulun kız futbol takımını kuran beden eğitimi öğretmeni Ali İhsan Özmen (40), "Erkekler kızlara `Futbol erkek işi', 'Kızlar futboldan ne anlar' gibi cinsiyetçi söylemlerde bulundu. Kız öğrenciler de üzüldü. Bunun üzerine ben de kızlardan oluşan bir futbol takımı kurdum" dedi. 
Van'ın İpekyolu ilçesindeki Mustafa Cengiz Ortaokulu bünyesinde kurulan Mor Menekşeler Futbol Takımı'nda oynayan 58 kız öğrencinin hayatı, okulun Beden Eğitimi Öğretmeni Ali İhsan Özmen sayesinde değişti. Özmen, ailelerle görüşüp kızları okula kazandırdıktan sonra aileleri ikna edip sporcu olmalarını da sağladı. Okula kazandırılan Mor Menekşeler Kız Takımı'nın hikayesi ise 2013'te erkek futbol takımının şampiyon olması ve kız öğrencilerin de kutlamaya katılmak istemesiyle başladı. Erkekler kızlara `Futbol erkek işi' dedi. Kız öğrenciler de üzüldü. Buna şahit olan Beden Eğitimi Öğretmeni Özmen kızlardan oluşan 'Mor Menekşeler Kız Futbol Takımı'nı kurdu. 
'MOR MENEKŞELERİN BAŞARISI'
Kız futbol takımı, kısa sürede katıldığı maçlarda birçok başarı elde ederken, 2018 yılında yapılan okullar arası Türkiye finalinde de ikinci olmayı başardı. Mor, beyaz ve kırmızıdan oluştuğu için ismi Mor Menekşe konulan takım, bugünlerde önümüzdeki yıl Antalya'da yapılacak olan okullar arası Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor. İpekyolu Belediyesine ait halı sahada yaptıkları antrenmanda göz dolduran kız futbol takımı oyuncuları, top hakimiyetlerinin yanı sıra verdikleri paslar ve attıkları çalımlarla da profesyonel futbolculara taş çıkartıyorlar. 
'KIZLAR FUTBOLDAN NE ANLAR' DİYEN ERKEKLERE İNAT BU TAKIMI KURDUK´
2010 yılından beri Mustafa Cengiz Ortaokulu'nda görev yaptığını söyleyen Ali İhsan Özmen, "Bundan 7 yıl önce erkek takımını çalıştırıyordum. Kazandığımız bir maçtan sonra okul bahçesine geldik. Okuldaki kız çocuklarımız bu sevince ortak olmak istediler. Anlamsız bir şekilde erkeklerin tepkisiyle karşılaştılar. 'Erkekler kızlara 'Futbol erkek işi', 'Kızlar ne anlar futboldan' gibi cinsiyetçi söylemlerde bulundular. Ben de acaba bu kız çocukları için ne yapabiliriz' diye düşündüm. Sonra kız futbol takımını kurdum. Kuruluş hikayemiz bu; kadınlar futboldan anlamaz diyenlere tepki olarak kurduk. Son 7 yıldır Van'da herhangi bir takıma yenilmedik. Türkiye ikinciliğimiz, bölge şampiyonluğumuz var. Bu şekilde devam ediyor" dedi.
Takımda oynayan her bir kız çocuğunun ayrı bir hayat hikayesinin olduğunu anlatan Özmen, "Geçmişte insanlar bırakın kız çocuklarını, erkek çocuklarını bile bazı sebeplerden dolayı okutamıyordu. Tek tek evlerine giderek, ikna ettik. Bu şekilde birçok kız çocuğumuzu okula kazandırdık. Bölgede futbol erkek oyunu olarak biliniyor. Biz bu tabuyu yıkmak için elimizden gelen çabayı gösterdik. Bazı öğrencilerimizin velilerine belki defalarca gittik. Bu şekilde bu kızları futbola kazandırdım. Şu an 58 kız futbolcumuz var. 3 ve 4'üncü sınıftan başlayıp bu çocukları eğitiyoruz. Koronavirüs salgını biterse önümüzdeki yıl Antalya'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına katılacağız. Hazırlıklarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Türkiye'de Türk sporunun belki yetiştirmiş olduğu en büyük teknik direktörden biri olan Fatih Terim'le de tanışmak istiyorum" diye konuştu.
'ÇEVREMDEKİLER BENİMLE HEP DALGA GEÇERLERDİ'
Takımda oynayan Deniz Menekliboğa (16) ise, mezun olduğu ortaokulun takımında oynamaya devam ettiğini ve Van Spor Lisesi 11'inci sınıfta okuduğunu ifade ederek "Futbolcu olana kadar birçok zorluk yaşadım. Çünkü bir kitle vardı. 'Kızlar futbol oynayamaz', 'Futbol erkeklerin işi' diyen bir kitle. İster istemez hepimizin ailesi o kitleye uyuyordu. Ben mesela hep futbol oynamak istedim. Ama ailem izin vermiyordu. Bu takım hepimizin ailesi futbola karşıydı. Ali İhsan Hoca gelip, ailemizden izin istedi, ikna etmeye çalıştı. Ailemiz izin verdi, ama yine de akrabalarımızın bizin üzerimizde baskısı vardı ve kızlar futbol oynayamaz diye baskı uyguluyorlardı. Daha sonra katıldığımız maçlarda birçok başarı elde ettik. Türkiye ikincisi olduk. Sonrasında ailem artık sıcak bakmaya başladı ve beni desteklediler. Daha önce bana "Sen kızsın. Senden futbolcu çıkmaz' diyen erkekler bu sefer bana destek vermeye başladılar. Tek hayalim Ali İhsan Hocam gibi iyi bir beden eğitimi öğretmeni olmak ve spora karşı olan aileleri ikna edip, kızları okula kazandırmak" dedi.
`ANTRENMANLARA AİLEMDEN GİZLİ GELİRDİM'
Takım Kaptanı Tuna Kızıltaş da futbola başlama hikayesini şöyle anlattı:
"Bu takıma gelmemiz çok da kolay olmadı. Ali İhsan öğretmenimizin sayesinde geldik. Ailemiz ilk başlarda karşı çıktı. Ben antrenmanlara gelince ailemden gizli gelirdim. Ağabeyim ve diğer aile bireyleri karşı çıkardı. 'Kızlar futbol oynayamaz, kızlar okuyamaz, kızlar kim' diye bize karşı çıkıyorlardı. Okuldaki erkekler de bizimle dalga geçerdi. Ama herkese gösterdik. Ali İhsan hocamız gelip ailemizi ikna etti ve bizi hem okula hem spora kazandırdı. İlk başlarda bize karşı çıkan herkes bu kez bizi tebrik etti" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2020-11-18 09:35:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkale’de 38 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Başkale’de 38 bin 750 paket kaçak sigara ele ...
Hassas burun 'Poyraz', bir yılda 4 kişiyi kurtardı
YEREL HABERLER Hassas burun 'Poyraz', bir yılda 4 kişiyi kurtardı
Van´dan dünyaya 'saç fiberi' ihracı
YEREL HABERLER Van´dan dünyaya 'saç fiberi' ihracı
Van’dan dünyaya “saç fiberi” ihracatı
YEREL HABERLER Van’dan dünyaya “saç fiberi” ihracatı
Van Büyükşehir Belediyesi ilçe duraklarını asfaltlıyor
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi ilçe duraklarını ...
Van Büyükşehir Belediyesi Ortaköy Mahalle yolunu asfaltladı
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi Ortaköy Mahalle yolunu ...
Güzelsu Mahallesi'nin ismi değişti
YEREL HABERLER Güzelsu Mahallesi'nin ismi değişti
Başkan Vekili Aslan belediye çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Başkan Vekili Aslan belediye çalışmalarını inceledi
Tuşba Belediyesinden Şemsibey Mahallesi’ne park müjdesi
YEREL HABERLER Tuşba Belediyesinden Şemsibey Mahallesi’ne park ...
Atak Çaba’dan öğrencilere ‘24 Kasım’ jesti
YEREL HABERLER Atak Çaba’dan öğrencilere ‘24 Kasım’ jesti
Güzelsu Muhallesi’nin ismi ‘Hoşab’ olarak değiştirildi
YEREL HABERLER Güzelsu Muhallesi’nin ismi ‘Hoşab’ olarak ...
Van'da 205 kilo eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da 205 kilo eroin ele geçirildi
Van’da 205 kilo 840 gram eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da 205 kilo 840 gram eroin ele geçirildi
Dededen kalma mesleğine çırak bulamıyor İsmet Usta 42 yıldır bakır tava ve tencereleri kalaylıyor
YEREL HABERLER Dededen kalma mesleğine çırak bulamıyor İsmet Usta 42 ...
Fedakar antrenör zihinsel engelli Naci'nin hayalini gerçekleştirdi Zihinsel engelli Naci, saz çalıp şarkı söylüyor
YEREL HABERLER Fedakar antrenör zihinsel engelli Naci'nin hayalini ...
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü
YEREL HABERLER 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası ...
4B Yazılım’dan web sitesi kampanyası
YEREL HABERLER 4B Yazılım’dan web sitesi kampanyası
Çaldıran Belediyesinin ektiği patatesin hasadına başlandı
YEREL HABERLER Çaldıran Belediyesinin ektiği patatesin hasadına ...
Van’da kış tedbirleri toplantısı
YEREL HABERLER Van’da kış tedbirleri toplantısı
3 gün arayla ikinci kez intihara kalkıştı İkinci kez intihar girişiminde bulunan kişiyi polis engelledi
YEREL HABERLER 3 gün arayla ikinci kez intihara kalkıştı İkinci kez ...
Erciş Belediyesinden çimlendirme çalışması
YEREL HABERLER Erciş Belediyesinden çimlendirme çalışması
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, il kongresi için Van'da
YEREL HABERLER DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, il kongresi için ...
Van merkezli 3 ilde PKK operasyonu: 13 gözaltı
YEREL HABERLER Van merkezli 3 ilde PKK operasyonu: 13 gözaltı
Van merkezli terör operasyonu: 13 gözaltı
YEREL HABERLER Van merkezli terör operasyonu: 13 gözaltı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X