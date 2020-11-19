Başkale’de 7 bin 920 paket kaçak sigara ele geçirildi

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Van’ın Başkale ilçesinde yapılan operasyonda 7 bin 920 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda ilçeye bağlı Böğrüpek Mahallesi’nde operasyon düzenledi. Belirlenen adrese yapılan operasyonda, ahırda gizlenmiş vaziyette 7 bin 920 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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