Edremit’te öğretmenler ata bindi Öğretmenler özel günlerinde atlarla buluştu

Van’ın Edremit Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenleri atlarla buluşturdu. Öğretmenler at binmenin keyfini yaşadı.

Edremit’te 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle öğretmenler Edremit Olimpik Binicilik Merkezi’nde atlarla bir araya geldiler. İlk olarak burada antrenör Saim Kuzpınarı ve Özge Benli tarafından öğretmenlere atlarla ilgili bilgiler verildi. Biniş esnasında neler yapmaları gerektiği konusunda açıklamalarda bulunan Kuzpınarı, daha sonra tesis ile ilgili bilgiler verdi. Akabinde açık ve kapalı manejda binişler gerçekleştirildi. Sırayla atlara binen öğretmenlerin heyecanı yüzlerine yansırken, kimi öğretmenler ise heyecandan binmekte zorluklar yaşadı. Kimi öğretmenler, at üzerinde bulunan meslektaşlarına takılmayı ihmal etmezken, kimi öğretmenler ise o anı çekerek ölümsüzleştirmeye çalıştı.

At deneyimleri sonrası açıklamalarda bulunan Fen Lisesi Müdürü Ömer Akbaba, Edremit Belediyesinin bugün Öğretmenler Günü olması dolayısıyla kendilerine güzel bir jest yaptığını belirtti. Bu güzel hizmetten faydalanmak istediklerini ve bu yüzden çiftliğe geldiklerini anlatan Akbaba, “Yıllardır merak ettiğimiz ata nasıl binilir, at ile nasıl iletişim kurulur, ata binenler nasıl biner diye merak ediyorduk. Bugün farklı bir etkinlikle bunu gerçekleştireceğiz. Bundan dolayı Edremit Belediyesine teşekkür ediyoruz” dedi.

Edremit Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Aykut Aksın da, kendilerine böylesi bir imkanı tanıdıkları için Edremit Belediyesine teşekkür etti. Mutlu olduklarını ifade eden Aksın, “İlk defa at ile buluşma şansızımız oldu, bu anlamda çok mutluyuz ve çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Edremit Belediyesi tarafında öğretmenler için hazırlanan hediyelerin verilmesi ile etkinlik sona erdi.

