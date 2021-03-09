Van’ın eşsiz pastası artık tescilli

Geçmişi eskiye dayanan ve özellikle asker ya da hacı uğurlamalarında yolluk olarak bırakılan yöresel tatlı çeşitlerinden Van Pastası, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından coğrafi işaret tescili aldı.

Özellikle asker ve hacı uğurlamalarının yanında dini bayramlar, hasta ziyaretleri ve düğünlerde ikram edilen Van Pastası, TÜRKPATENT tarafından coğrafi işaret tescili aldı. Kentin mutfak kültüründe önemli bir yere sahip Van Pastasının geçmişi ise çok eskiye dayanıyor. Özellikle üretimde kullanılan un malzemesinin hazırlanması, coğrafi sınıra özgü koşullar taşıyor. Van Pastasının üretiminde kullanılan un; Van Gölü havzasında yetişen tir buğdayının sütte bekletilmesi ve kurutulmasıyla elde ediliyor. Geçtiğimiz yıllarda kendilerini ‘Mavi Fularlılar’ olarak tanımlayan kadınlar, Van yöresine ait yemek kültürünü gün yüzüne çıkarmak için çalışma başlatmıştı. Çalışma kapsamında Van’ın damakta kalan pastasının tescillenmesi için de Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) ile irtibata geçildi. Daha sonra Van TSO tarafından yapılan coğrafi işaret tescil belgesi başvurusu ise Türk Patent ve Marka Kurumunca onaylandı.

Konuyla ilgili İHA muhabirine konuşan Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, 2014 yılından bu yana kültürel değerlerin ve yöreye ait üretimi olan ürünlerin kayıt altına alınması, tescillenmesi hem ulusal hem de uluslararası alanda bilinirliğinin artırma adına ciddi çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Bu yolculuğa ‘Dünyanın En Kalabalık Kahvaltı Sofrası’nı kurmak suretiyle Guinness Rekorlar Kitabına girerek başladıklarını vurgulayan Takva, “Van’da faaliyet gösteren Mavi Fularlılar, klasik Van Pastası ya da asker pastası olarak bilinen pastanın tescili konusundaki talepleri gündeme gelmişti. 2019 yılında Van Pastası tescili sürecine başladık. Bu süreçler zor süreçler. Teknik şartnamesi, hazırlanma biçimleri, pazarlanması, denetimi gibi konular elbette zaman alıyor. Marka Patent Kurumu da bunların tescillenmesi öncesinde donanımın, teknik şartnamenin hazırlanmasını talep ediyor. 2019 yılında Van Pastasının tescil başvurusunu yaptık. 2019 yılından bu yana da özellikle tarihi geçmişi uzun yıllara uzanan Van Pastasının geçen hafta içerisinde ilanı çıktığı bilgisini aldık. Bir süre sonrada tescillenerek belgesinin gönderileceği haberini aldık. Bu mutluluk verici. Adı küçük olabilir, ürün küçük olabilir ama bir yöreye ait ürünün tescillenmesi, o yörenin ürünlerine sahip çıkılması, kurumların buna sahip çıkması, yok olmasını da engelleyen bir karşılığa denk geliyor” dedi.

Van Pastasının kullanılan malzemeler itibariyle bayatlamaması ve uzun ömürlü olmasının önemli olduğunu dile getiren Takva, “Elektriğin olmadığı, sanayiye bağlı ürünlerin kullanılmadığı dönemlerde klasik bir tatlı olarak sofralarımıza geliyordu. Hepimizin damak tadında farklı bir Van tatlısı olarak bilinen bir tarafı var. Biz bu özellikler çerçevesinde katı yağ, un, yumurta ile yapılan ürünün tescillenmesinde memnuniyet duyuyoruz. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde bu ilan süreci tamamlanacak ve Van Pastasının da mahreç işaretli çerçevesinde ilimize kazandırmış olacağız. Bu ürün klasik tatlılar sınıfında yer alıyor. Dolayısıyla tüm şartları, teknik özellikleri, hazırlanma biçimi ilgili kuruma gönderildi. Bizde de tamamı kayıt altında yer alıyor. Umuyor ve diliyorum ki belki yüzyıldır Van’da keyifle üretilen klasik Van Pastası tesciliyle Van yeni tescillenmiş bir ürüne daha sahip olmuş olacak. Bu duygularla Van Pastası tescili, özellikle Mavi Fuarlılara ve Van halkına hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.



"Şu anda üzerinde çalıştığımız ve tescili bekleyen 10’un üzerinde ürünümüz var"

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.