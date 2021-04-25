Çatak’ta antitank roketatar mühimmatı ve mermi ele geçirildi

Van’ın Çatak ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda antitank roketatar mühimmatı ve mermi ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla Çatak ilçesi kırsalında 25 Nisan 2021 tarihinde operasyon icra edilmiştir. İcra edilen operasyon neticesinde 2 adet PK 90mm M79 antitank roketatar mühimmatı, 840 adet PK makineli tüfek mühimmatı ve 130 adet AK47 Kalaşnikov piyade tüfeği mühimmatı ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

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