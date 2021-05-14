Muradiye'de 300 kilogram kaçak inci kefali ele geçirildi

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Van Gölü'nde inci kefallerinin neslinin korunması amacıyla av yasağında yapılan denetimlerde 300 kilogram inci kefali balığına el konuldu.

Van Gölü'nde 15 Nisan15 Temmuz döneminde tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanmasının önlenmesi amacıyla denetimler sürdürülüyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün koordinasyonunda kurulan denetim ekipleri 7/24 inci kefali balığını korumaya devam ediyor.

Bu kapsamda Muradiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gece saatlerinde ilçeye bağlı Yenişehir Mahallesi Yatılı Okul mevkiinde inci kefali avlama yasağına karşı icra edilen önleyici devriyesi esnasında dere yatağında kaçak şahısların durumundan şüphelendi.

Kaçak avcılar bölgeden kaçarken olay yerinde 4 çuval içerisinde 300 kilogram ölü inci kefali ele geçirildi. El konulan inci kefali balıkları ilçe müdürlüğü tarafından imha edildi.

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