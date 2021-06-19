Bakan Yardımcısı Yavuz'dan Van'daki turistik yerlerde inceleme



VAN, (DHA)KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Van´ı ziyaret edip, tarihi ve turistik mekanlarda incelemelerde bulundu.

Bakan Yardımcısı Yavuz, ilk olarak Van Kalesi´nin güneyinde yer alan eski Van şehrinin bulunduğu alana geldi. Bakan Yardımcısı Yavuz, Vali Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Müze Müdürü Erol Uslu, Ak Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ve ilgili kurumların müdürleriyle bir araya gelerek, Hüsrevpaşa Camisi´nde inceleme yapıp, bilgi aldı. Vali Bilmez, Yavuz´a Van Kalesi´nin güneyinde eski Van şehrinde yapılması planlanan restorasyon ile ilgili harita üzerinden detaylı bilgi verdi.

Daha sonra tarihi Kayaçelebi Camisi´ne geçen Bakan Yardımcısı Yavuz, Vali Bilmez ve beraberindekilerle incelemelerini tamamlayıp, Van Müzesi'ne geçti. Müzeyi gezerek, bilgi alan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, Erciş ilçesine geçti.DHA-Genel Türkiye-Van

2021-06-19 14:48:23



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